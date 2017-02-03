ABD'nin DAEÅž hamlesine Trump'tan engel

Obama'nÄ±n Suriye'de PKK baÄŸlantÄ±lÄ± YPG'ye daha fazla silah verilmesini iÃ§eren Rakka planÄ± Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ABD'li Washington Post (WP) gazetesinin hem Trump hem de Obama'nÄ±n üst düzey yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre detaylar ÅŸöyle:

- Obama yönetimi için, Rakka'nÄ±n ele geçirilmesi için hazÄ±rlanan planlarda YPG'nin varlÄ±ÄŸÄ±na dair en önemli sorun örgütü 'Bir numaralÄ± tehdit' olarak gören Türkiye'ydi.

- YPG'ye daha fazla askeri destek içeren Rakka planÄ±, 2016 sonbaharÄ±nda Obama'nÄ±n ulusal güvenlik ekibi içinde tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. BazÄ± kurmaylar Türkiye-ABD iliÅŸkilerinin zarar görmesinden endiÅŸe ediyordu.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N GÜÇ GÖNDERMEYECEÄžÄ°NE Ä°NANDILAR

- Obama'nÄ±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Susan Rice, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'a görüÅŸünü sorduÄŸunda "Hala Türkiye'nin Rakka için güç gönderip göndermeyeceÄŸini deÄŸerlendiriyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±. Ankara'nÄ±n YPG'nin dÄ±ÅŸlanmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, Rakka operasyonunu ABD ile birlikte yürütme teklifine karÅŸÄ±n, bazÄ± isimler, Türkiye'nin vadettiÄŸi desteÄŸi veremeyeceÄŸini düÅŸünüyordu.

- 2016 sonunda Dunford da Türkiye'nin Rakka operasyonuna gereken gücü yollayamayacaÄŸÄ±na ikna oldu ve Carter ile birlikte YPG'nin içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± koalisyona tanksavar silahlar, zÄ±rhlÄ± araçlar ve mayÄ±n temizleme araçlarÄ± verilmesi konusunda Obama'ya yazÄ±lÄ± taleplerini sundu.

'TERÖRE DESTEK OLUR'

- 10 Ocak'ta Obama ulusal güvenlik ekibini son kez topladÄ± ve konuyu ele aldÄ±. ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power ise planÄ±n Türkiye ile iliÅŸkileri bozacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyordu. DahasÄ± Power'a göre bu yardÄ±m, ABD'yi NATO müttefiki bir ülkede kitlesel can kayÄ±plarÄ±na yol açan saldÄ±rÄ±larÄ± düzenleyen bir terör örgütüne yardÄ±m etmek gibi kabul edilemeyecek bir pozisyona itiyordu. Ancak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, yardÄ±mÄ±n bir an önce YPG'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda Rakka operasyonunun Åžubat ortasÄ±nda durma noktasÄ±na geleceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

- ToplantÄ±da planÄ±n Trump yönetimine açÄ±lmasÄ± konusunda karar çÄ±kÄ±nca, Rice konuyu halefi Michael Flynn'e açtÄ±. Flynn, Rice'tan kararÄ±n kendilerine bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. KararÄ±n Trump önetimine bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulan Obama, yine de durumun aciliyetini Trump'a açacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.