ABD tanklarÄ± BaltÄ±k Ã¼lkelerinde konuÅŸlanacak

Polonya'da bulunan ABD tanklarÄ± BaltÄ±k Ã¼lkelerine kaydÄ±rÄ±ldÄ±.

ABD'nin Avrupa Birimleri KomutanÄ± General Ben Hodges, salÄ± günü Polonya'daki bir tank taburunun birkaç gün içinde BaltÄ±k ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'ya gönderileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Amerikan askeri kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgilere göre tank taburundan 200 kiÅŸilik bir askeri gücün bugün Estonya'nÄ±n Tapa askeri üssüne ulaÅŸmasÄ± beklenirken, 150 kiÅŸilik baÅŸka bir gücün önümüzdeki salÄ± günü Litvanya'nÄ±n Rukla askeri üssünde olacaklarÄ± belirtildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra 1400 askerin de tanklar ile birlikte hareket halinde olduÄŸu, 220 askerin pazar günü Letonya'nÄ±n Adazi Talim AlanÄ±'nda olacaklarÄ± aktarÄ±ldÄ±.ABD'nin BaltÄ±k ülkelerine kaydÄ±rÄ±lan askeri gücünden ayrÄ± olarak, Almanya'da konuÅŸlandÄ±rÄ±lan 450 askerin yanÄ± sÄ±ra 750 askerin de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.SalÄ± günü açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ABD'nin Polonya'daki ilk askeri üssüne, son olarak 20 gün önce ABD'nin Colorado askeri üssünden 87 tank ile 3 bin 500 Amerikan askeri sevk edilmiÅŸti.

RUSYA SERT BÄ°R DÄ°LLE ELEÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Rusya ise baÅŸta ABD askeri gücü olmak üzere NATO askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son zamanda Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirip bunun Rusya'nÄ±n güvenliÄŸine yönelik bir tehdit olduÄŸunu ifade etmiÅŸti. Askeri gözlemciler Polonya ve BaltÄ±k ülkelerinde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmaya baÅŸlayan ABD askeri gücünün, eski devlet baÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n bu ülkelere verdiÄŸi koruma sözünün sonucu bir politika olduÄŸunu, bunun aynÄ± zamanda Rusya'ya bir uyarÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulunuyor.