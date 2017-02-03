Ana Sayfa | DÃœNYA 03/02/2017 09:46

ABD tanklarÄ± BaltÄ±k Ã¼lkelerinde konuÅŸlanacak


Polonya'da bulunan ABD tanklarÄ± BaltÄ±k Ã¼lkelerine kaydÄ±rÄ±ldÄ±.

ABD'nin Avrupa Birimleri KomutanÄ± General Ben Hodges, salÄ± günü Polonya'daki bir tank taburunun birkaç gün içinde BaltÄ±k ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'ya gönderileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Amerikan askeri kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgilere göre tank taburundan 200 kiÅŸilik bir askeri gücün bugün Estonya'nÄ±n Tapa askeri üssüne ulaÅŸmasÄ± beklenirken, 150 kiÅŸilik baÅŸka bir gücün önümüzdeki salÄ± günü Litvanya'nÄ±n Rukla askeri üssünde olacaklarÄ± belirtildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra 1400 askerin de tanklar ile birlikte hareket halinde olduÄŸu, 220 askerin pazar günü Letonya'nÄ±n Adazi Talim AlanÄ±'nda olacaklarÄ± aktarÄ±ldÄ±.ABD'nin BaltÄ±k ülkelerine kaydÄ±rÄ±lan askeri gücünden ayrÄ± olarak, Almanya'da konuÅŸlandÄ±rÄ±lan 450 askerin yanÄ± sÄ±ra 750 askerin de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.SalÄ± günü açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ABD'nin Polonya'daki ilk askeri üssüne, son olarak 20 gün önce ABD'nin Colorado askeri üssünden 87 tank ile 3 bin 500 Amerikan askeri sevk edilmiÅŸti.

RUSYA SERT BÄ°R DÄ°LLE ELEÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Rusya ise baÅŸta ABD askeri gücü olmak üzere NATO askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son zamanda Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirip bunun Rusya'nÄ±n güvenliÄŸine yönelik bir tehdit olduÄŸunu ifade etmiÅŸti. Askeri gözlemciler Polonya ve BaltÄ±k ülkelerinde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmaya baÅŸlayan ABD askeri gücünün, eski devlet baÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n bu ülkelere verdiÄŸi koruma sözünün sonucu bir politika olduÄŸunu, bunun aynÄ± zamanda Rusya'ya bir uyarÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulunuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ABD'den Kuzey Kore'ye uyarÄ± NÃ¼kleer silaha karÅŸÄ± ezici kuvvetle cevap vereceÄŸiz

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Kuzey Kore'nin tehditkar tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, nÃ¼kleer silah kullanÄ±mÄ±na ezici kuvvetle cevap vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.


Trump'Ä±n o yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± ABD'ye geri dÃ¶ndÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla ilgili kararnamenin ardÄ±ndan ABD'ye giriÅŸi yasaklanan Ä°ranlÄ± Ali Vaveghan, mahkeme kararÄ±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.


ABD'nin DAEÅž hamlesine Trump'tan engel

Obama'nÄ±n Suriye'de PKK baÄŸlantÄ±lÄ± YPG'ye daha fazla silah verilmesini iÃ§eren Rakka planÄ± Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±.