Ana Sayfa | DÃœNYA 03/02/2017 11:00

Trump'Ä±n o yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± ABD'ye geri dÃ¶ndÃ¼


ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla ilgili kararnamenin ardÄ±ndan ABD'ye giriÅŸi yasaklanan Ä°ranlÄ± Ali Vaveghan, mahkeme kararÄ±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan geçen hafta imzalanan ve 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye giriÅŸini yasaklayan kararnamenin ardÄ±ndan Los Angeles HavalimanÄ±'nÄ±ndan (LAX) Amerika'ya giriÅŸi engellenerek ülkesine geri gönderilen Ä°ran'lÄ± Ali Vayeghan, mahkeme kararÄ±yla Los Angeles'a geri döndü.Federal hakimin, Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme kararÄ±yla geçtiÄŸimiz Pazar günü Amerika'ya giriÅŸine bir engel olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmedilen Ali Vayeghan, kararnameye raÄŸmen ülkeye giriÅŸ yapan ilk kiÅŸi oldu. PerÅŸembe günü öÄŸle saatlerinde uçaÄŸÄ± LAX HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Vayeghan, havalimanÄ±nda Los Angeles Belediye BaÅŸkanÄ± Eric Garcetti baÅŸta olmak üzere, yakÄ±nlarÄ±, avukatlar ve aktivistlerden oluÅŸan kalabalÄ±k bir grup tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar ve sevinç gözyaÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.

 

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ABD'den Kuzey Kore'ye uyarÄ± NÃ¼kleer silaha karÅŸÄ± ezici kuvvetle cevap vereceÄŸiz

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