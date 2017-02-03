ABD'den Kuzey Kore'ye uyarÄ± NÃ¼kleer silaha karÅŸÄ± ezici kuvvetle cevap vereceÄŸiz

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Kuzey Kore'nin tehditkar tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, nÃ¼kleer silah kullanÄ±mÄ±na ezici kuvvetle cevap vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸkent Seul'de resmi temaslarda bulunan General Mattis, ev sahibi mevkidaÅŸÄ± Han Min-koo'yla görüÅŸmesinden önce basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kuzey Kore'nin füze atÄ±ÅŸlarÄ± ve nükleer silah programÄ±yla birlikte tehditkar söz ve eylemlerini sürdürdüÄŸüne dikkat çekti. Mattis, Güney Kore ve Asya Pasifik'teki diÄŸer müttefiklerini savunma taahhütlerinin çelik gibi saÄŸlam olduÄŸunu ifade etti.Mattis, "ABD ya da müttefiklerimize herhangi bir saldÄ±rÄ± yenilgiye uÄŸratÄ±lacaktÄ±r. Herhangi bir ÅŸekilde nükleer silah kullanÄ±mÄ± etkili ve ezici bir kuvvetle yanÄ±t bulacaktÄ±r" dedi.

GÜNEY KORE'DE Ä°LK ZÄ°YARET MEMNUNÄ°YETÄ°

BaÅŸkan Trump ile CumhurbaÅŸkanÄ± Vekili Hwang Kyo-ahn arasÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde yapÄ±lan telefon görüÅŸmesini hatÄ±rlatan Güney Kore Savunma BakanÄ± Han Min-koo ise, Mattis'in görevi devraldÄ±ktan sonra ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± ziyareti için Güney Kore'yi seçmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.Han, bu kararÄ±n Washington'Ä±n ikili ittifaka ve Güney Kore'nin savunulmasÄ±na yönelik taahhüdünün açÄ±k bir göstergesi olduÄŸunu vurguladÄ±. Pentagon ÅŸefi Mattis, "Deli Köpek" ya da "Kuduz Köpek" lakaplarÄ±yla biliniyor. Afganistan ve Irak'taki savaÅŸlarda saha komutanlÄ±klarÄ± yürüten General Mattis, Irak'Ä±n iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda özellikle Felluce'deki çatÄ±ÅŸmalar sebebiyle tartÄ±ÅŸmalar yarattÄ±.Mattis'in Seul'deki temaslarÄ±nÄ± bugün tamamlayarak Japonya'ya geçmesi bekleniyor.

KUZEY KORE POLÄ°TÄ°KASI GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LÄ°YOR

Beyaz Saray, ziyaretten kÄ±sa süre önce Kuzey Kore politikasÄ±nÄ±n gözden geçirmeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ, ancak söz konusu kararÄ±n muhtevasÄ± hakkÄ±nda bilgi vermemiÅŸti.Financial Times, gözden geçirme talimatÄ±nÄ±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn tarafÄ±ndan geçen hafta cuma günü verildiÄŸini öne sürdü. Ä°ki Beyaz Saray kaynaÄŸÄ±na dayanan gazete, Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer baÅŸlÄ±klÄ± füzeyle vurabileceÄŸine yönelik endiÅŸeler karÅŸÄ±sÄ±nda, Trump yönetiminin farklÄ± tutum içeren yeni bir politika tasarlayabileceÄŸine iÅŸaret etti. Gazete ayrÄ±ca, Trump'Ä±n son günlerde Kore meselesi hakkÄ±nda detaylÄ± istihbarat brifingleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.