First Lady Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±

First Lady Melania Trump oğlu Barron'un eğitimi için New York'a geri döndü.

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra oğlu Barron'un eğitimini tamamlaması için New York'a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı. US Weekly Dergisi dün, Melania Trump'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady'nin Barron'ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray'a yerleşmeyebileceğini yazdı. Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın yemin töreninde ikili arasındaki soğuk tavırlar dikkat çekmişti.