Ana Sayfa | DÃœNYA 03/02/2017 13:24

First Lady Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±


First Lady Melania Trump oÄŸlu Barron'un eÄŸitimi iÃ§in New York'a geri dÃ¶ndÃ¼.

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra oÄŸlu Barron'un eÄŸitimini tamamlamasÄ± için New York'a dönmüÅŸ ve bir daha kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. US Weekly Dergisi dün, Melania Trump'a yakÄ±n isimlere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, First Lady'nin Barron'Ä±n eÄŸitiminin tamamlamasÄ±ndan sonra da Beyaz Saray'a yerleÅŸmeyebileceÄŸini yazdÄ±. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere Donald Trump'Ä±n yemin töreninde ikili arasÄ±ndaki soÄŸuk tavÄ±rlar dikkat çekmiÅŸti.

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ABD'den Kuzey Kore'ye uyarÄ± NÃ¼kleer silaha karÅŸÄ± ezici kuvvetle cevap vereceÄŸiz

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Trump'Ä±n o yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± ABD'ye geri dÃ¶ndÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla ilgili kararnamenin ardÄ±ndan ABD'ye giriÅŸi yasaklanan Ä°ranlÄ± Ali Vaveghan, mahkeme kararÄ±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.


ABD tanklarÄ± BaltÄ±k Ã¼lkelerinde konuÅŸlanacak

Polonya'da bulunan ABD tanklarÄ± BaltÄ±k Ã¼lkelerine kaydÄ±rÄ±ldÄ±.