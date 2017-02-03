First Lady Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±

First Lady Melania Trump oÄŸlu Barron'un eÄŸitimi iÃ§in New York'a geri dÃ¶ndÃ¼.

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra oÄŸlu Barron'un eÄŸitimini tamamlamasÄ± için New York'a dönmüÅŸ ve bir daha kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. US Weekly Dergisi dün, Melania Trump'a yakÄ±n isimlere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, First Lady'nin Barron'Ä±n eÄŸitiminin tamamlamasÄ±ndan sonra da Beyaz Saray'a yerleÅŸmeyebileceÄŸini yazdÄ±. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere Donald Trump'Ä±n yemin töreninde ikili arasÄ±ndaki soÄŸuk tavÄ±rlar dikkat çekmiÅŸti.