Angelina Jolie'den Donald Trump'a sert tepki

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) Ä°yi Niyet ElÃ§isi Angelina Jolie, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men politikasÄ±nÄ± sert dille eleÅŸtirdi

"New York Times" gazetesi için köÅŸe yazÄ±sÄ± yazan Jolie, mültecilerin ülkeye kabulünü sÄ±nÄ±rlandÄ±rmanÄ±n ve yedi Ä°slam ülkesi vatandaÅŸlarÄ±na vize yasaÄŸÄ± getirmenin ABD'nin tarzÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Jolie, mültecilere karÅŸÄ± yapÄ±lan dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa davetiye çÄ±karÄ±yor" sözleriyle eleÅŸtirdi.

"BÄ°ZÄ° DAHA GÜVENLÄ° BÄ°R ÜLKE YAPMAZ"

DeÄŸerlerinden koptuklarÄ±nda sorunlarÄ±n daha da büyüdüÄŸüne iÅŸaret eden Jolie, "KapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± mültecilere kapamak ya da aralarÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmak bizim tarzÄ±mÄ±z deÄŸil, bu bizi daha güvenli bir ülke yapmaz" ifadelerini kullandÄ±.

Terör ve zulümden kaçarak baÅŸka ülkelere sÄ±ÄŸÄ±nan mültecilerin en çok saÄŸlÄ±k hizmetlerine ihtiyaç duyduÄŸunu aktaran Jolie, ABD'ye kabul edilen mültecilerin zaten çeÅŸitli devlet kurumlarÄ± tarafÄ±ndan birçok taramadan geçirildiÄŸini kaydetti.

Jolie, küresel mülteci krizinin ve terör tehdidinin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi endiÅŸelerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Her hükümet, uluslararasÄ± sorumluluklarÄ± çerçevesinde vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± dengede tutmak zorunda, ancak bunu yaparken ölçülü ve gerçekçi olmalÄ±yÄ±z. Tepkimizin temelinde korku deÄŸil gerçekler olmalÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÜRKÄ°YE'DEKÄ° MÜLTECÄ°LERE DE DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

YazÄ±sÄ±nda sadece Türkiye’de 2.8 milyon Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunduÄŸunu ifade eden Jolie, ABD'ye 2011’den bu yana yalnÄ±zca 18 bin Suriyeli’nin kabul edildiÄŸine dikkat çekti.