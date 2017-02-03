Paris'te Louvre MÃ¼zesini koruyan askere palalÄ± saldÄ±rÄ±

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te bir asker tarafÄ±ndan Louvre MÃ¼zesi'nin koruyan baÅŸka bir askere pala ile saldÄ±ran kiÅŸiye ateÅŸ aÃ§tÄ±

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise olayla ilgili olarak bir ÅŸüphelinin daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±, müzeyi koruyan askerler ile polisleri de soÄŸukkanlÄ± ve profesyonel tavÄ±rlarÄ± nedeniyle övdü.

SaldÄ±rganÄ±n müzenin hediyelik eÅŸya satÄ±lan dükkanÄ±na sÄ±rt çantalarÄ±yla girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, dükkana sÄ±rt çantalarÄ±yla giremeyeceÄŸinin söylenmesi üzerine askerlere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. TaÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iki sÄ±rt çantasÄ±nda ise patlayÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

SaldÄ±rganÄ±n iki pala taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Polis sözcüsü, saldÄ±rgana beÅŸ el ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

'Önce durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar'

Paris'teki kamu binalarÄ±nÄ± koruyan ordu birliÄŸinin yetkilisi, dört askerin saldÄ±rganÄ± önce durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan ateÅŸ açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

KarnÄ±ndan vurulan saldÄ±rganÄ±n bilincinin, ambulansla götürüldüÄŸü sÄ±rada hala açÄ±k olduÄŸu belirtildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸaltÄ±lan dükkanÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸlerinin baÅŸÄ±na döndüÄŸü belirtiliyor.

Olay sonrasÄ± Louvre Müzesi çevresinde güvenlik çemberi oluÅŸturduÄŸu duyurulmuÅŸtu.

Paris'in Olimpiyat adaylÄ±ÄŸÄ± tehlikede

SaldÄ±rÄ±, Paris'in 2024 Olimpiyat OyunlarÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için resmi dosyasÄ±nÄ± teslim etmesinden saatler önce meydana geldi.

Bu kapsamda gün içerisinde kentte bir dizi etkinlik yapÄ±lÄ±yor. Etkinliklerin Eyfel Kulesi'nde lansman ÅŸovuyla bitmesi planlanÄ±yor.

Yetkililer, etkinliklerin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Ancak, saldÄ±rÄ±nÄ±n Paris'in Olimpiyat adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz yönde etkileyebileceÄŸi belirtiliyor.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ocak 2015'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ve koÅŸer ürünler satan bir süpermarkete düzenlenen ve toplam 16 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±lardan bu yana ülke çapÄ±nda güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, kamu binalarÄ±nÄ± askerler korumaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin öldüÄŸü Paris saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasi ise ülkede olaÄŸanüstü hal ilan edilmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe