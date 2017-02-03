Elektrik ve su faturalarÄ± Ã§Ã¶plerle Ã¶denecek

Belarus'un gÃ¼neydoÄŸusundaki RahaÃ§ov kentinde elektrik ve su faturalarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir Ã§Ã¶plerle Ã¶denilecek

Evlere daÄŸÄ±tÄ±lan broÅŸürlerde belediyenin kaÄŸÄ±t, plastik ve ÅŸiÅŸe kabul edeceÄŸi belirtildi.Belediye yetkilileri, birçok kiÅŸinin elektrik ve su faturalarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸini söylüyor.Karar, sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

'Rusya da aynÄ±sÄ±nÄ± yapsÄ±n'

Birçok kullanÄ±cÄ±, kararÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±. BazÄ± Rus kullanÄ±cÄ±lar, Rusya'daki belediyelerin de aynÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi.Ancak, birçok kent sakini, borçlarÄ±nÄ± ödeyebilmek için ne kadar çöp biriktirmeleri gerektiÄŸinin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.Kentte ÅŸebeke suyunun kalitesinin çok düÅŸük olduÄŸu belirtiliyor.Kent sakinleri, çoÄŸu zaman musluklardan kirli su akmasÄ±ndan ÅŸikayetçi.Belediye ise sorunu çözmek için ÅŸebeke suyunun filtrelerinin deÄŸiÅŸtirileceÄŸi sözünü verdi.

Kaynak: BBC Türkçe