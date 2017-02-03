Melania Trump Beyaz Saray'a taÅŸÄ±nacak mÄ± iÅŸte o karar

ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump okul dÃ¶nemi sona erince Beyaz Saray'a taÅŸÄ±nacak

Donald Trump, ABD BaÅŸkanÄ± seçilmesinin ardÄ±ndan New York'taki Trump Tower'da bulunan evini karargah haline getirmiÅŸti. Beyaz Saray'a taÅŸÄ±nmak yerine evinde kalmayÄ± tercih ettiÄŸi bilinen eÅŸi Melania Trump ise Donald Trump'Ä±n göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zamanÄ±nÄ± Washington DC ile New York'taki evi arasÄ±nda bölüyor, ancak evinde kalmayÄ± tercih ediyordu.

Dün US Weekly dergisinin "Melania Trump Beyaz Saray'a asla taÅŸÄ±nmayabilir" haberinin ardÄ±ndan First Lady'ye yakÄ±n bir yetkiliden önemli bir açÄ±klama geldi.

ABC News'un haberine göre Trump'Ä±n kÄ±demli danÄ±ÅŸmanÄ± Stephanie Winston Wolkoff noktayÄ± koydu. Wolkoff, "Bayan Trump okul döneminin sonunda Washington DC'ye taÅŸÄ±nÄ±p Beyaz Saray'a yerleÅŸecek" dedi.

Çiftin 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± New York'ta ilkokula gidiyor. Sloven asÄ±llÄ± Melania Trump'Ä±n "ülkesini sevdiÄŸi ve First Ladylik görev ve sorumluluklarÄ±nÄ± çok ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±" da belirtildi.

Kaynak: Hürriyet