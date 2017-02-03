Ã‡ipras TÃ¼rkiye ve Yunanistan arasÄ±ndaki iki kriz hakkÄ±nda konuÅŸtu

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Alexis Ã‡ipras, Kardak adasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± ve darbeci askerlerin TÃ¼rkiye'ye iadesi konusunda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katÄ±lan Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Alexis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasÄ±nda 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle baÅŸlayan Kardak adasÄ± ile derinleÅŸen kriz hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

AB toplantÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Malta'da gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan Çipras ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ege'de aidiyeti belli olmayan (gri bölgeler) bölge yoktur. VarÄ±lan ÅŸey Yunanistan'Ä±n Avrupa ve uluslararasÄ± hukuk çerçevesinde tüm sorunlarÄ± çözüme kavuÅŸturmak kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Diyalog, iÅŸbirliÄŸi istiyoruz dikkat çekici hareketler deÄŸil. Yunanistan karÅŸÄ± taraftan ihlal edilen ulusal haklarÄ±nÄ±, uluslararasÄ± hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndadÄ±r."

Son olarak Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'Ä±n Ege'deki Ä°stanköy adasÄ±nda tatbikat planÄ±na tepki göstermiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri sözcüsü Hüseyin MüftüoÄŸlu, bu yöndeki hareketlerin uluslararasÄ± hukukun açÄ±k bir ihlali olduÄŸunu belirtmiÅŸti.