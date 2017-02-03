Ana Sayfa | DÃœNYA 03/02/2017 20:32

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye'nin hangi tavrÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

Nikos Kotzias

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias Egeâ€™de yaÅŸanan gerginlik ve TÃ¼rkiye-Yunanistan iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdi

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias, "Türkiye, en iyi komÅŸusunun Yunanistan olduÄŸunu anlamalÄ±. Bazen Türkiye iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye fayda etmeyen bir fevri tavÄ±rla hareket ediyor." dedi.Türkiye'nin Ege'de fevri davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Kotzias, "Türkiye, en iyi komÅŸusunun Yunanistan olduÄŸunu anlamalÄ±. Bazen Türkiye iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye fayda etmeyen bir fevri tavÄ±rla hareket ediyor. Bunu NATO, Avrupa BirliÄŸi (AB) ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarÄ±mÄ±zla paylaÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.

Kotzias, Yunanistan’Ä±n Türkiye'de yaÅŸanan darbe giriÅŸimini derhal kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, AvrupalÄ± liderlerin, iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± açÄ±k tutarak Türkiye ile yaÅŸanan sorunlarÄ± ve mümkün olan çözüm yollarÄ±nÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ±n olumlu olduÄŸunu anlattÄ±.Ege'de yaÅŸanan gerginliÄŸin geçmiÅŸte yaÅŸananlar kadar büyük olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kotzias, "ErdoÄŸan döneminde Ege'de 'sÄ±cak bir olay' hiç yaÅŸanmadÄ±. Kazara 'sÄ±cak bir olayÄ±n' yaÅŸanmamasÄ± için de iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n açÄ±k tutulmasÄ± gerekir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Atina’nÄ±n Türkiye ile her zaman iyi siyasi ve ekonomik iliÅŸkiler kurmaktan yana olduÄŸunu ifade eden Kotzias, gerilimin giderilmesi için iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n açÄ±k kalmasÄ± gerektiÄŸini sözlerine ekledi.

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