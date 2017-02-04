Gizli tanÄ±k ele verdi ABD'den TÃ¼rk kargo gemisine baskÄ±n

ABD'de TÃ¼rk kargo gemisine dÃ¼zenlenen baskÄ±n sonucu insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla suÃ§lanan kaptan ve baÅŸmakinist tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve gizli tanÄ±ÄŸÄ±n durumu ele verdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Elizabeth LimanÄ±'na demirleyen 'Niledutch Opresy' isimli, Marshall AdalarÄ±'na baÄŸlÄ± Türk kargo gemisine pazartesi gecesi baskÄ±n düzenleyen ajanlar, geminin ikinci kaptanÄ± Özcan Köse (36) ve kardeÅŸi olan baÅŸmakinist OÄŸuz Köse'yi (35) 'ABD'ye yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan adam sokmak ve bunu ticarete dönüÅŸtürmek' suçlamasÄ±yla, getirdikleri diÄŸer iki Türk kaçak yolcuyla birlikte tutukladÄ±.

ABD'YE SOKTUKLAR TÜRK DEÅžÄ°FRE ETTÄ°

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (CPB) ajanÄ± Nicholas K. Feil tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Pensilvanya DoÄŸu Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunulan suç duyurusuna göre, Köse kardeÅŸlerin kurduÄŸu ÅŸebeke, MayÄ±s 2013 tarihinde kendi özel kamaralarÄ±nda 18 gün saklayarak ABD'ye soktuklarÄ± bir Türk'ün Nisan 2016'da polise yakalanÄ±nca itirafçÄ± olup gizli tanÄ±klÄ±k yapmasÄ±yla ortaya çÄ±ktÄ±.

25 BÄ°N DOLARA ANLAÅžTI

Gizli tanÄ±k, ifadesine göre, Pensilvanya'nÄ±n Levittown ÅŸehrinden 'Adem' ve Lancester ÅŸehrinden 'Ä°zzet' isimli Türklerin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Facebook'taki Samet Öztürk isimli hesaba kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± gönderdikten sonra Ä°zmir AliaÄŸa'da, o dönem 'Cafer Dede' gemisinin kaptanÄ± olan Özcan Köse ile buluÅŸtu. Kendisini yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan ABD'ye sokmalarÄ± için 25 bin dolara anlaÅŸan itirafçÄ±, sahte kimlikle güvenlik kontrolünden geçip gemiye girdikten sonra 18 gün süren yolculuk boyunca Özcan Köse'nin kamarasÄ±nda saklandÄ±.

MAKÄ°NE DAÄ°RESÄ°NDE SAKLANDI

Ä°fadesinde, yolculuk sÄ±rasÄ±nda Köse ile bol bol sohbet ettiklerini de anlatan gizli tanÄ±k, Köse'nin kendisine daha önce pek çok Türk'ü ABD ve Kanada'ya aynÄ± yolla soktuÄŸunu ve bazÄ±larÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da bilgisayarÄ±nda gösterdiÄŸini iddia etti. Geminin ABD karasularÄ±na yaklaÅŸmasÄ±yla kamaradan çÄ±karÄ±larak makine dairesinde saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden gizli tanÄ±k, ABD güvenliÄŸini geçmesinde, Özcan Köse'nin kardeÅŸi olan baÅŸmakinist OÄŸuz Köse'nin gözetlemede kalarak yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu iddia etti.DÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±ktan sonra otoparkta kaçmasÄ±na aracÄ± olan 'Adem' ve 'Ä°zzet' ile buluÅŸan gizli tanÄ±k, 25 bin dolarÄ±n 18 bin dolarÄ±nÄ± Özcan Köse'nin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geri kalanÄ±nÄ±n ise Ä°zzet ve Adem'e gittiÄŸini belirtti.