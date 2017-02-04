Ana Sayfa | DÃœNYA 04/02/2017 09:25

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'dan federal yargÄ±Ã§a tepki


ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kabul ettiÄŸi gÃ¶Ã§men yasasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan federal yargÄ±cÄ±n vize yasaÄŸÄ±nÄ± durdurma kararÄ±na tepki gÃ¶steren Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, "BaÅŸkanÄ±n Amerika halkÄ±nÄ± koruma sorumluluÄŸu var." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Beyaz Saray, ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargÄ±cÄ±n, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n, nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman 7 ülke vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ±nÄ± ülke genelinde geçici olarak durdurma kararÄ± almasÄ±na tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak federal yargÄ±ç James Robart'Ä±n kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Spicer, açÄ±klamada, "BaÅŸkanÄ±n emri ülkemizi korumayÄ± hedefliyor ve anayasal yetkisi var. BaÅŸkanÄ±n Amerika halkÄ±nÄ± koruma sorumluluÄŸu var." ifadesine yer verdi. Ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargÄ±ç Robart, vize yasaÄŸÄ±nÄ±n ABD genelinde geçici olarak durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti.

 

 

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