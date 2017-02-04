ABD Savunma BakanÄ±ndan Ä°ran'a tepki TerÃ¶rizmin en bÃ¼yÃ¼k sponsporu

Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan ABD ile gerginlik sÃ¼rerken, buna yenisi eklendi. ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, "terÃ¶rizmin en bÃ¼yÃ¼k sponsorunun Ä°ran" olduÄŸunu sÃ¶ylemesi Ã¼zerine, Ä°ran yeni fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AFP'nin haberine göre, Ä°ran bugün yapacaÄŸÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ± tatbikatÄ±nda yeni füze denemeleri gerçekleÅŸtireceÄŸini duyurdu.Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n internet sitesindeki açÄ±klamada, tatbikatta Ä°ran tarafÄ±ndan üretilen radar, füze ve siber savaÅŸ sistemlerinin yanÄ± sÄ±ra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN AÄžIR SUÇLAMA

Öte yandan Japonya'da temaslarda bulunan ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Ä°ran'Ä±n terörizmin en büyük sponsoru olduÄŸunu söyledi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gerçekleÅŸtirdiÄŸi ilk seyahat turu kapsamÄ±nda Güney Kore ziyaretini tamamlayarak Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'ya geçen Mattis, ev sahibi ülkenin hükümet yeklileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ä°ran'Ä± hedef aldÄ±.ABD Savunma BakanÄ± ayrÄ±ca, "Åžu anda OrtadoÄŸu'daki güçlerimizin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± için herhangi bir gereklilik görmüyorum" dedi. Irak ve Afganistan'Ä±n iÅŸgalleri sÄ±rasÄ±nda saha komutanlÄ±klarÄ± yürütmüÅŸ olan eski general, kuvvet artÄ±rÄ±mÄ± için her zaman kapasitelerinin olduÄŸunu sözlerine ekledi.

"GÖZ YUMMA GÜNLERÄ° GERÄ°DE KALDI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn ise Tahran'Ä±n balistik füze denemesiyle ilgili ABD yönetiminin aldÄ±ÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na atÄ±f yaparak, "Ä°ran'Ä±n, ABD'ye ve uluslararasÄ± topluma karÅŸÄ± düÅŸmanca ve savaÅŸçÄ± eylemlerine göz yumma günleri artÄ±k geride kaldÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulundu.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Flynn'in, Ä°ran'Ä±n balistik füze denemesiyle ilgili yeni deÄŸerlendirmesi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Önceki gün Ä°ran'la ilgili çok sert ifadeler kullanarak, "Bugün itibarÄ±yla Ä°ran'Ä± resmen uyarÄ±yoruz" diyen Flynn, bugünkü yeni açÄ±klamasÄ±yla, Tahran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlara vurgu yaptÄ±.

"TRUMP YÖNETÄ°MÄ°, PROVOKASYONLARI TOLERE ETMEYECEK"

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplanÄ±p, bir kÄ±nama kararÄ± almasÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu belirten Flynn, "Trump yönetimi, Ä°ran'Ä±n çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± tehdit eden provokasyonlarÄ±nÄ± artÄ±k tolere etmeyecektir" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Flynn, açÄ±klamasÄ±nda "Ä°ran'Ä±n ABD'ye ve uluslararasÄ± topluma karÅŸÄ± düÅŸmanca ve savaÅŸçÄ± eylemlerine göz yumma günleri artÄ±k geride kaldÄ±" ifadesine yer verdi.

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'Ä±n balistik füze programÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± gerekçesiyle, 13 ÅŸahÄ±s ve 12 firma hakkÄ±nda yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kampanya döneminde de Ä°ran'la nükleer anlaÅŸmayÄ± sÄ±kça eleÅŸtiren ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve baÅŸladÄ±ktan sonraki sözlerinde Ä°ran'Ä± birkaç kez "uyarmÄ±ÅŸ", son olarak Tahran'a karÅŸÄ± askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduÄŸunu dile getirmiÅŸti. Tahran yönetimi ise ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±n ilgili anlaÅŸmalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu iddia ediyor.