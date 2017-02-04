Ana Sayfa | DÃœNYA 04/02/2017 11:21

ABD'li Belediye BaÅŸkanÄ± transeksÃ¼el olduÄŸunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±


ABD'nin Teksas eyaletinde New Hope kasabasÄ±nÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± Jess Herbst, transeksÃ¼el olduÄŸunu itiraf etti.

Jess Herbst, Teksas'Ä±n transeksüel olduÄŸunu açÄ±klayan ilk seçilmiÅŸ yetkilisi oldu. KiÅŸisel internet sitesinden "Belediye baÅŸkanÄ±nÄ±z olarak bir itirafta bulunmak istiyorum" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mektubunda transeksüel olduÄŸunu duyurdu. JessHerbst.com adresindeki blogundan kiÅŸisel yolculuÄŸunu anlatan Herbst, bu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±ktan sonra aldÄ±ÄŸÄ± tepkilerin büyük çoÄŸunluÄŸunun olumlu olduÄŸunu söyledi. Herbst, "Bir belediye baÅŸkanÄ± olarak cinsel kimliÄŸimi açÄ±klamam nedeniyle bunu gurur verici bulduÄŸunu söyleyen ve cesaretimi kutlayan mailler aldÄ±m. Buna hoÅŸgörü gösterileceÄŸini ummuyordum ama umulmadÄ±k bir destekle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m" dedi.

Herbst, kasabalÄ±lara seslendiÄŸi açÄ±k mektubunda medyada da translarÄ±n görünürlüÄŸünün arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, Olimpiyatlarda altÄ±n madalya kazanan Caitlyn Jenner ve Orange Is The New Black adlÄ± dizideki Laverne Cox'u örnek gösterdi. Herbst, "Sonunda toplumun kim olduÄŸumuzu anlama ve öÄŸrenme fÄ±rsatÄ± oldu" ifadesini kullandÄ±. Ailesinden aldÄ±ÄŸÄ± destekten de söz eden Herbst, "Bu benim cinsel kimliÄŸim, bir tercih deÄŸil. KarÄ±mÄ± seviyorum, o da beni seviyor ve deÄŸiÅŸmeye niyetimiz yok. KÄ±zlarÄ±m benim en kararlÄ± destekçilerim oldu ve babalarÄ±nÄ±n bir transseksüel olduÄŸunu herkese söylemekten gurur duyuyorlar" diye konuÅŸtu.

 

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