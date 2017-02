ABD'li Belediye BaÅŸkanÄ± transeksÃ¼el olduÄŸunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'nin Teksas eyaletinde New Hope kasabasının Belediye Başkanı Jess Herbst, transeksüel olduğunu itiraf etti.

Jess Herbst, Teksas'ın transeksüel olduğunu açıklayan ilk seçilmiş yetkilisi oldu. Kişisel internet sitesinden "Belediye başkanınız olarak bir itirafta bulunmak istiyorum" diye başladığı mektubunda transeksüel olduğunu duyurdu. JessHerbst.com adresindeki blogundan kişisel yolculuğunu anlatan Herbst, bu açıklamayı yaptıktan sonra aldığı tepkilerin büyük çoğunluğunun olumlu olduğunu söyledi. Herbst, "Bir belediye başkanı olarak cinsel kimliğimi açıklamam nedeniyle bunu gurur verici bulduğunu söyleyen ve cesaretimi kutlayan mailler aldım. Buna hoşgörü gösterileceğini ummuyordum ama umulmadık bir destekle karşılaştım" dedi.

Herbst, kasabalılara seslendiği açık mektubunda medyada da transların görünürlüğünün arttığına işaret ederek, Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Caitlyn Jenner ve Orange Is The New Black adlı dizideki Laverne Cox'u örnek gösterdi. Herbst, "Sonunda toplumun kim olduğumuzu anlama ve öğrenme fırsatı oldu" ifadesini kullandı. Ailesinden aldığı destekten de söz eden Herbst, "Bu benim cinsel kimliğim, bir tercih değil. Karımı seviyorum, o da beni seviyor ve değişmeye niyetimiz yok. Kızlarım benim en kararlı destekçilerim oldu ve babalarının bir transseksüel olduğunu herkese söylemekten gurur duyuyorlar" diye konuştu.