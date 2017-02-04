Ana Sayfa | DÃœNYA 04/02/2017 11:45

Bu Ã¼rÃ¼nleri alarak terÃ¶ristlere destek vermeyin


TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±yla birlikte Ä°ngiltere'de Anti-Helal olarak tanÄ±mlanan Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼zerine "Bu Ã¼rÃ¼nlerden alÄ±rsanÄ±z terÃ¶rizme yardÄ±m etmiÅŸ olursunuz" yazÄ±lÄ± etiketler yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere'de kendilerini Anti-Helal olarak tanÄ±mlayan Ä°slam düÅŸmanÄ± grup, ülkenin genelinde örgütlenerek süpermarketlerdeki helal ürünlerin üzerine 'Bu ürünlerden alÄ±rsanÄ±z terörizme yardÄ±m etmiÅŸ olursunuz' yazÄ±lÄ± broÅŸürler yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. YabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slamofobiyi körükleyen gruplar, dükkanlardaki helal ürünlerin olduÄŸu reyonlara gelip, ürünlere yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar astÄ±. KaÄŸÄ±tlarda 'Bunlardan almayÄ±n. Teröristlere destek vermeyin' anlamlarÄ±na gelen hakaret içerikli sözler yazÄ±yor. Ä°slam karÅŸÄ±tlarÄ± özellikle Ä°skoçya, Londra, GüneydoÄŸu ve Kuzey Ä°ngiltere gibi yerlerde faaliyet gösteriyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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