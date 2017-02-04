Trump'tan vize yasaÄŸÄ±nÄ± durduran federal yargÄ±Ã§ hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸÄ±na getirdiÄŸi vize kararÄ±nÄ± kaldÄ±ran yargÄ±cÄ± Twitter'dan eleÅŸtiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yasaÄŸÄ± geri getireceÄŸini duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yedi ülke vatandaÅŸÄ±na uygulanan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan federal yargÄ±cÄ±n verdiÄŸi kararÄ±n, kanuni yaptÄ±rÄ±mÄ± ülkenin elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa bir zaman içerisinde o kararÄ±n geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Trump "Sözde yargÄ±ç" diye hitap ettiÄŸi Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan Federal YargÄ±ç James Robart'a, Twitter hesabÄ± üzerinden eleÅŸtirilerde bulundu.Donald Trump, "Kanuni yaptÄ±rÄ±mÄ± ülkenin elinden alan sözde yargÄ±cÄ±n fikri gülünç ve yakÄ±nda geri alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE" GERÄ° GELECEK

Ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargÄ±ç Robart, vize yasaÄŸÄ±nÄ±n ABD genelinde geçici olarak durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti. Bunun üzerine Beyaz Saray da ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Mümkün olan en kÄ±sa sürede" BaÅŸkan Trump'Ä±n kararnamesini tekrar uygulamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n geçen hafta cuma günü imzaladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi, Irak, Suriye, Ä°ran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaÅŸlarÄ±na vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alÄ±nmamasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.Kararname ayrÄ±ca Suriye'den mülteci alÄ±mÄ±nÄ± süresiz bir ÅŸekilde askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n bu kararÄ± ülke çapÄ±na protestolara yol açtÄ±. Yeni baÅŸkan bu kararÄ±ndan dolayÄ± içeriden ve dÄ±ÅŸarÄ±dan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.