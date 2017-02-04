Ana Sayfa | DÃœNYA 04/02/2017 17:42

Trump'tan vize yasaÄŸÄ±nÄ± durduran federal yargÄ±Ã§ hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama


7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸÄ±na getirdiÄŸi vize kararÄ±nÄ± kaldÄ±ran yargÄ±cÄ± Twitter'dan eleÅŸtiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yasaÄŸÄ± geri getireceÄŸini duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yedi ülke vatandaÅŸÄ±na uygulanan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan federal yargÄ±cÄ±n verdiÄŸi kararÄ±n, kanuni yaptÄ±rÄ±mÄ± ülkenin elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa bir zaman içerisinde o kararÄ±n geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Trump "Sözde yargÄ±ç" diye hitap ettiÄŸi Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan Federal YargÄ±ç James Robart'a, Twitter hesabÄ± üzerinden eleÅŸtirilerde bulundu.Donald Trump, "Kanuni yaptÄ±rÄ±mÄ± ülkenin elinden alan sözde yargÄ±cÄ±n fikri gülünç ve yakÄ±nda geri alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE" GERÄ° GELECEK

Ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargÄ±ç Robart, vize yasaÄŸÄ±nÄ±n ABD genelinde geçici olarak durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti. Bunun üzerine Beyaz Saray da ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Mümkün olan en kÄ±sa sürede" BaÅŸkan Trump'Ä±n kararnamesini tekrar uygulamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n geçen hafta cuma günü imzaladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi, Irak, Suriye, Ä°ran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaÅŸlarÄ±na vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alÄ±nmamasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.Kararname ayrÄ±ca Suriye'den mülteci alÄ±mÄ±nÄ± süresiz bir ÅŸekilde askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n bu kararÄ± ülke çapÄ±na protestolara yol açtÄ±. Yeni baÅŸkan bu kararÄ±ndan dolayÄ± içeriden ve dÄ±ÅŸarÄ±dan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DÃ¼nya onu bu fotoÄŸrafla tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Afrika'da 2 yaÅŸÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±klÄ± ve bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.


Ã‡Ä±kan ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na First Lady bÃ¶yle cevap verdi

ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±ndan sonra ilk kez eÅŸi ile kamuoyunun Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.


Bu Ã¼rÃ¼nleri alarak terÃ¶ristlere destek vermeyin

TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±yla birlikte Ä°ngiltere'de Anti-Helal olarak tanÄ±mlanan Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼zerine "Bu Ã¼rÃ¼nlerden alÄ±rsanÄ±z terÃ¶rizme yardÄ±m etmiÅŸ olursunuz" yazÄ±lÄ± etiketler yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.