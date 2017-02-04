Ana Sayfa | DÃœNYA 04/02/2017 17:48

DÃ¼nya onu bu fotoÄŸrafla tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor


Afrika'da 2 yaÅŸÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±klÄ± ve bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.

Dünya onu 'Hope' ismiyle tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Nijerya'da, ailesi tarafÄ±ndan 'cadÄ±' olduÄŸu gerekçesiyle sokaÄŸa atÄ±lan ve neredeyse açlÄ±ktan ölmek üzere olan küçük çocuk adeta yeniden doÄŸdu. O zaman henüz 2 yaÅŸÄ±ndaykeni Afrika'da yaÅŸayan Anja Ringgren Loven isimli DanimarkalÄ± kadÄ±n tarafÄ±ndan bulunan ve koruma altÄ±na alÄ±nan Hope, bugün saÄŸlÄ±klÄ± ve okula baÅŸlamak üzere.

Ä°ÅŸte Hope'un ÅŸimdiki hali: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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