DÃ¼nya onu bu fotoÄŸrafla tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Afrika'da 2 yaÅŸÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±klÄ± ve bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.

Dünya onu 'Hope' ismiyle tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Nijerya'da, ailesi tarafÄ±ndan 'cadÄ±' olduÄŸu gerekçesiyle sokaÄŸa atÄ±lan ve neredeyse açlÄ±ktan ölmek üzere olan küçük çocuk adeta yeniden doÄŸdu. O zaman henüz 2 yaÅŸÄ±ndaykeni Afrika'da yaÅŸayan Anja Ringgren Loven isimli DanimarkalÄ± kadÄ±n tarafÄ±ndan bulunan ve koruma altÄ±na alÄ±nan Hope, bugün saÄŸlÄ±klÄ± ve okula baÅŸlamak üzere.

Ä°ÅŸte Hope'un ÅŸimdiki hali: