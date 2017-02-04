BakanlÄ±k Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±nÄ± tamamen askÄ±ya aldÄ±

ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Federal YargÄ±cÄ±n kararÄ±na uyarak BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n yedi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize ve Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± kararnamesini kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aynÄ± zamanda benzer bir açÄ±klama da DÄ±ÅŸiÅŸlerinden geldi.Amerikan medyasÄ±na konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilileri yedi ülke vatandaÅŸÄ±na vize ve giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaÅŸÄ±nÄ±n vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°smi açÄ±klanmayan bir DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilisi, "Vizelerin geri alÄ±nmasÄ± hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiÅŸ ve ellerinde geçerli vizesi olan kiÅŸiler ÅŸimdi seyahat edebilirler." ifadelerine yer verdi.Ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargÄ±ç Robart, vize yasaÄŸÄ±nÄ±n ABD genelinde geçici olarak durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti. Bunun üzerine Beyaz Saray'da ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "mümkün olan en kÄ±sa sürede" BaÅŸkan Trump'Ä±n kararnamesini tekrar uygulamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.