Ana Sayfa | DÃœNYA 05/02/2017 07:03

Ã‡in'de kutlanan Bahar BayramÄ± 39 can aldÄ± iÅŸte nedeni

Ã§in'de bahar bayramÄ±

Ã‡in'deki "Bahar BayramÄ±" kutlamalarÄ± nedeniyle patlatÄ±lan havai fiÅŸeklerin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nlarda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Çin Kamu GüvenliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 27 Ocak-2 Åžubat'Ä± kapsayan bir haftalÄ±k Bahar BayramÄ± resmi tatili süresince, ülke genelinde 13 bin 796 noktada yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, bu olaylarda 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.Emniyet güçlerinin alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, tapÄ±naklar, meydanlar ve fuar alanlarÄ±nda denetimlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu, can kayÄ±plarÄ±nÄ±n geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine oranla yüzde 26,4, çÄ±kan yangÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yüzde 11,8 düÅŸtüÄŸü kaydedildi.Geleneksel hayvan takvimine göre "Maymun YÄ±lÄ±"nÄ± geride bÄ±rakarak "Horoz YÄ±lÄ±"na girilen ülkede, yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nda havai fiÅŸek ve çatapat patlatmanÄ±n "kötü ruhlarÄ± kovduÄŸuna" inanÄ±lÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Der Spiegel

Der Spiegel'in Trump kapaÄŸÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Alman Der Spiegel dergisinin son kapaÄŸÄ±nda Trump'Ä±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Heykeliâ€™nin baÅŸÄ±nÄ± kestiÄŸi gÃ¶rsel ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±


BakanlÄ±k Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±nÄ± tamamen askÄ±ya aldÄ±

ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Federal YargÄ±cÄ±n kararÄ±na uyarak BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n yedi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize ve Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± kararnamesini kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


DÃ¼nya onu bu fotoÄŸrafla tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Afrika'da 2 yaÅŸÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±klÄ± ve bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.