Ã‡in'de kutlanan Bahar BayramÄ± 39 can aldÄ± iÅŸte nedeni

Ã‡in'deki "Bahar BayramÄ±" kutlamalarÄ± nedeniyle patlatÄ±lan havai fiÅŸeklerin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nlarda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Çin Kamu GüvenliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 27 Ocak-2 Åžubat'Ä± kapsayan bir haftalÄ±k Bahar BayramÄ± resmi tatili süresince, ülke genelinde 13 bin 796 noktada yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, bu olaylarda 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.Emniyet güçlerinin alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, tapÄ±naklar, meydanlar ve fuar alanlarÄ±nda denetimlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu, can kayÄ±plarÄ±nÄ±n geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine oranla yüzde 26,4, çÄ±kan yangÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yüzde 11,8 düÅŸtüÄŸü kaydedildi.Geleneksel hayvan takvimine göre "Maymun YÄ±lÄ±"nÄ± geride bÄ±rakarak "Horoz YÄ±lÄ±"na girilen ülkede, yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nda havai fiÅŸek ve çatapat patlatmanÄ±n "kötü ruhlarÄ± kovduÄŸuna" inanÄ±lÄ±yor.