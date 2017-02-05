Der Spiegel'in Trump kapaÄŸÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Alman Der Spiegel dergisinin son kapaÄŸÄ±nda Trump'Ä±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Heykeliâ€™nin baÅŸÄ±nÄ± kestiÄŸi gÃ¶rsel ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±

Sosyal medyadan tüm dünyaya yayÄ±lan kapak hem Almanya’da hem de ABD’de tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Alman Welt gazetesi, “Spiegel’in kapaÄŸÄ± gazeteciliÄŸi deÄŸersizleÅŸtiriyor” diye Alman yayÄ±n organÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Avrupa Parlamentosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan Alman Hür Demokrat Partili Alexander Graf Lamsdorff kapaÄŸÄ± ‘uygunsuz’ bulduÄŸunu söyledi. Üzerinde ‘Önce ABD’ yazan kapaÄŸÄ± tasarlayan, 1980’de Küba’dan mülteci olarak ABD’ye gelmiÅŸ olan Edel Rodriquez ise Washington Post gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada çizimini savunarak, “Bu demokrasinin baÅŸÄ±nÄ±n kesilmesidir, kutsal bir sembolün baÅŸÄ±nÄ±n kesilmesidir” dedi. ABD’de Trump iktidara geldiÄŸinden bu yana Almanya ile iliÅŸkiler gerilmiÅŸ durumda. Trump, geçen ay Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel’in mültecilere kapÄ±larÄ± açmasÄ±nÄ± “feci bir hata” olarak nitelemiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet