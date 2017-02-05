Ä°ran ABD'li gÃ¼reÅŸÃ§ilerin ÅŸampiyonaya katÄ±lmasÄ± iÃ§in izin verdi mi

Ä°ran dÃ¼zenlenecek olan DÃ¼nya GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ± OyunlarÄ±'na katÄ±lmalarÄ± iÃ§in ABD'li gÃ¼reÅŸÃ§ilerin Ã¼lkeye girmesine izin verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi, ABD'de bir federal yargÄ±cÄ±n giriÅŸimiyle Trump'Ä±n getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± üzerine ABD'li güreÅŸçilere Ä°ran vizesi verileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Tahran yönetimi, önceki gün aldÄ±ÄŸÄ± kararla Washington yönetiminin Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize kÄ±sÄ±tlamasÄ±na misilleme olarak ABD'li güreÅŸçilere Ä°ran'da düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceÄŸini bildirmiÅŸti. Türkiye'nin de katÄ±lacaÄŸÄ± Serbest Dünya GüreÅŸ ÅžampiyonasÄ± OyunlarÄ±, 16-17 Åžubat'ta Ä°ran'Ä±n KirmanÅŸah ÅŸehrinde yapÄ±lacak.