Karaya vuran balinanÄ±n midesinden Ã§Ä±kanlar ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

NorveÃ§'in Bergen kentinde karaya vuran balinanÄ±n midesinden 30 plastik torba ve plastik maddeler Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡evre Ã¶rgÃ¼tleri bu habere karÅŸÄ±lÄ±k plastik kullanÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istediler.

Karaya vuran balinanÄ±n yayÄ±nlanan görüntüleri Norveç Ä°klim ve Çevre BakanÄ± Vidar Helgesen'in de tepki göstermesine neden oldu. Helgesen Norveç televizyon kanalÄ± NRK'ya "BalinanÄ±n midesinde bulunanlar denizlerdeki üzücü durumu açÄ±k olarak ortaya koyuyor. Plastik atÄ±klar muhtemelen dünyanÄ±n en hÄ±zlÄ± büyüyen çevre sorunu. Bu tam bir deniz canavarÄ± ve bununla savaÅŸmalÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu. BalinanÄ±n karaya vurma nedenini araÅŸtÄ±ran grupta bulunan Bergen Üniversitesi zoologlarÄ±ndan Terje Lislevand balinanÄ±n midesinde hiçbir yiyecek bulamadÄ±klarÄ±nÄ±, baÄŸÄ±rsaklarÄ±n tümüyle besinden mahrum olduÄŸunu tespit ettiklerini belirterek "Balina muhtemelen plastikleri yiyecek sanarak yuttu. Plastiklerin sindirim sistemini tÄ±kamasÄ± sonucu duyduÄŸu acÄ±dan dolayÄ± da karaya vurdu" diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸte balinanÄ±n midesinden çÄ±kanlar: