Ana Sayfa | DÃœNYA 05/02/2017 12:01

Pablo Escobar'Ä±n oÄŸlu ilk kez konuÅŸtu BabamÄ±n kurbanlarÄ±yla buluÅŸtum


Tarihin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en zengin suÃ§lu Escobar'Ä±n oÄŸlu Juan Pablo Escobar babasÄ±nÄ± anlattÄ±.

O, tarihin gördüÄŸü en zengin suçluydu. 1980'lerin sonunda Pablo Escobar'Ä±n serveti ÅŸimdiki deÄŸeriyle 55 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. TÄ±pkÄ± meÅŸhur Narcos dizisindeki gibi; deste deste paralar, lüks çiftlikler, otomobiller, helikopterler, kadÄ±nlar... Ancak Escobar'Ä±n en yakÄ±nÄ±ndaki isim, 1977'de doÄŸan oÄŸlu Juan Pablo Escobar, sonradan kendi seçtiÄŸi ismiyle Sebastian Marroquin'in itirazÄ± var: “Narcos'ta babamÄ±n sürekli o lüksün tadÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Ama öyle deÄŸildi” diyor. “Pablo Escobar: Benim Babam” kitabÄ± Türkçe'de de çÄ±kan Marroquin, babasÄ± öldükten sonra kaçtÄ±ÄŸÄ± Arjantin'den sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±, Narcos'a inat tüm gerçekleri anlattÄ±!

Herkesin babanÄ±z Pablo Escobar hakkÄ±nda bir görüÅŸü var. Kimine göre kahraman, kimine göre suçlu... Kendi Escobar'Ä±nÄ±zÄ± anlatabilir misiniz?

Her ÅŸeyden önce babamdÄ±, en iyi arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± 7 yaÅŸÄ±nda anladÄ±m. 1984'te Kolombiya Adalet BakanÄ± babamÄ±n ölüm emrini verince Panama'ya kaçtÄ±k. Çünkü Kolombiya hükümeti sadece babamÄ±n deÄŸil, bizim de peÅŸimize düÅŸmüÅŸtü. O yÄ±l hükümetle gerçek savaÅŸÄ±mÄ±z baÅŸladÄ±. Oradayken babamla bir sohbetim oldu. Bana dedi ki “Bak ben bir haydudum, hayatÄ±mÄ± kazanmak için bu iÅŸi yapÄ±yorum.” O zaman çok küçüktüm. Dediklerinin ne anlama geldiÄŸini anlayamamÄ±ÅŸtÄ±m. Åžimdi tabii ki anlÄ±yorum. Bana hep sevgi verdi, zamanÄ±nÄ± hep benimle paylaÅŸtÄ±. Ben de böylesine bir gerçekle yaÅŸamak zorunda kaldÄ±m.

Evinizdeki hayvanat bahçesinde egzotik hayvanlarÄ±nÄ±z bile vardÄ±. Pablo Escobar'Ä±n çocuÄŸu olmak nasÄ±ldÄ±?

En baÅŸta sanki bir fantezi dünyasÄ±nda yaÅŸÄ±yordum, kendi Disneyland'im vardÄ±. Ama bunlarÄ±n tadÄ±nÄ± çÄ±karacak vaktimiz yoktu. ParamÄ±zÄ±n çoÄŸu, çok kÄ±sa süre içerisinde suyunu çekti. Narcos'ta babamÄ±n sürekli o lüksün tadÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Ama öyle deÄŸildi. Her ÅŸeyimiz yok oldu, pek çok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z öldürüldü. Dünyadaki bütün paraya sahip olabilirsiniz ama huzurunuz yoksa neye yarar ki.

Peki ya ÅŸimdi?

Para ailemin yok olmasÄ±na neden olacaktÄ±. Tüm bunlar nedeniyle babamÄ±n geçmiÅŸinden öÄŸrendiÄŸim ÅŸuydu: Onun yolundan uzak durmalÄ±yÄ±m. Bu nedenle mimar oldum, dersler veriyorum, kitaplar yazÄ±yorum. Åžu an o paranÄ±n yüzde birine bile sahip deÄŸilim ama kendimi daha zengin hissediyorum, çünkü özgürüm.

"BabamÄ±n kurbanlarÄ±yla buluÅŸtum"
Toplumun bir kesimi sÄ±rf Pablo Escobar'Ä±n oÄŸlu olduÄŸum için suçlu olduÄŸumu düÅŸünüyor. Ama tüm bunlara raÄŸmen olumlu düÅŸünüyorum, çünkü kendi hikâyemi yazma imkânÄ± buldum ve tüm dünyaya gerçekte kim olduÄŸumuzu anlatabildim. NasÄ±l Pablo Escobar 2.0 olacaÄŸÄ±mÄ± biliyorum ama ölsem bile bunu yapmam. Çünkü topluma zarar vermek istemiyorum. BabamÄ±n kurbanlarÄ±yla buluÅŸtum, onlardan özür diledim. Ama kendimi bir kurban gibi de göstermek istemiyorum çünkü gerçek kurbanlara büyük saygÄ±m var.
 
Narcos'ta bir sahnede babanÄ±z, size ve annenize silah kullanmayÄ± öÄŸretiyor. Siz bu sahneye itiraz ettiniz. Gerçek nedir?
Bir kere annem silahlara, ÅŸiddetle karÅŸÄ±ydÄ±. Babama hep ÅŸunu söylüyordu: Seni hep seveceÄŸim ama asla silah kullanmam, çünkü ben bir kadÄ±nÄ±m, barÄ±ÅŸÄ± seviyorum, hayata saygÄ± duyuyorum. Biri beni öldürmeye çalÄ±ÅŸsa bile ona karÅŸÄ± silah kullanmam. Babam bunu hep anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±. Ama bana silah kullanmayÄ± öÄŸretti çünkü sÄ±k sÄ±k ava çÄ±kÄ±yorduk. Bana tahsisli 15 koruma vardÄ±, bu nedenle aslÄ±nda silaha hiç ihtiyacÄ±m yoktu.
 
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