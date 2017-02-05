Ana Sayfa | DÃœNYA 05/02/2017 13:00

DÃ¼nyanÄ±n en uzun uÃ§uÅŸu baÅŸlÄ±yor tam 16 saat 20 dakika


Katar Hava YollarÄ±'na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ± Katar-Yeni Zelanda arasÄ±nda 16 saat 20 dakika sÃ¼ren direkt uÃ§uÅŸuna baÅŸladÄ±.

Katar Hava YollarÄ±'na ait Boeing 777 yolcu uçaÄŸÄ± bu sabah ÅŸimdiye kadar gerçekleÅŸtirilen dünyanÄ±n en uzun direkt uçuÅŸuna baÅŸladÄ±. Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'dan Yeni Zelanda'nÄ±n Auckland kentine, 16 saat 20 dakika sürecek uçuÅŸ için yerel saatle 05.10'da havalandÄ±.Åžimdiye kadar gerçekleÅŸtirilecek dünyanÄ±n en uzun uçuÅŸun yolcularÄ±, yolculuk sÄ±rasÄ±nda Dubai ve Umman'Ä± katedip, Hindistan'Ä±n güney ucundan geçip, Hint Okyanusu üzerinden Yeni Zelanda'nÄ±n Auckland kentine ulaÅŸacaklar. Yolculuk sÄ±rasÄ±nda 10 zaman diliminden geçilecek.Uzun uçuÅŸ planlayan havayolu ÅŸirketlerinden Avustralya'nÄ±n Qantas HavayolarÄ± da Londra'dan Avustralya'nÄ±n Perth kentine 17 saat sürecek uçuÅŸlarÄ±na 2018 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayacak.

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