SÄ±rtÄ±nÄ± tuvale Ã§eviren Ä°sviÃ§re vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶renler ÅŸok oluyor

10 yÄ±ldÄ±r sÄ±rtÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir ressam tarafÄ±ndan yapÄ±lan dÃ¶vmeyle yaÅŸayan Ä°sviÃ§re vatandaÅŸÄ± Tim Steiner, hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinde sÄ±rt derisinden yÃ¼zÃ¼lerek Ã§erÃ§evelenecek.

Eskiden dövme salonu iÅŸleten 40 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sviçre vatandaÅŸÄ± Steiner'Ä±n öyküsü, 10 yÄ±l önce kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n, domuzlarÄ±n üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± dövmelerle adÄ±nÄ± duyuran BelçikalÄ± ressam Wim Delvoye ile tanÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸlamÄ±ÅŸ. Delvoye, Steiner'in sevgilisine, sÄ±rtÄ±nÄ± tuval olarak kullanacak birini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ ve bunu kabul edecek birini tanÄ±yÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormuÅŸ. Steiner, "Sevgilim beni aradÄ± ve hemen 'evet' dedim. Derim ÅŸimdi sanat koleksiyoncusu Rik Reinking'a ait. SÄ±rtÄ±m tuval ve ben geçici çerçeveyim" diyor. Steiner, kendisini eleÅŸtirenlere "Ä°ÄŸrençlik göreceli bir kavram. Japon dövme tarihinde bu birçok kez yapÄ±lmÄ±ÅŸ birÅŸey. BazÄ±larÄ± çok beÄŸeniyor, bazÄ±larÄ± da bunun insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söylüyor. Buna kölelik ya da fahiÅŸelik diyenler bile var. Bence hiç fena bir fikir deÄŸil" diye yanÄ±t veriyor.