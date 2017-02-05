Trump hÃ¼kÃ¼metinin o talebi temyiz mahkemesince reddedildi

Donald Trump yÃ¶netiminin 7 Ã¼lkeye uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talebi temyiz mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi

Mahkeme, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasaÄŸÄ±nÄ± durduran mahkeme kararÄ±nÄ± yerinde bularak, Trump yönetiminin yasaÄŸÄ± yeniden uygulama isteÄŸini reddetti.Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Temyiz Mahkemesi'nin hükmüne Pazartesi gününe kadar cevap verme hakkÄ±na sahip.ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal YargÄ±cÄ± James Robart tarafÄ±ndan verilen, Trump’Ä±n 7 Müslüman ülkeye uyguladÄ±ÄŸÄ± vize ve ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan kararÄ± temyiz etmiÅŸti.YargÄ±ç Robart’Ä±n cuma günü aldÄ±ÄŸÄ± karar, yönetim cephesinde tepki ile karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Beyaz Saray yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama ile kararÄ± eleÅŸtirirken, cumartesi sabahÄ± Trump, Twitter hesabÄ±ndan yargÄ±cÄ±n kararÄ±nÄ± “gülünç” diye nitelendirmiÅŸti.

Kaynak:Hürriyet