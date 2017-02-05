SoÄŸuk hava ve Ã§Ä±ÄŸ 51 can aldÄ±

Etkili olan soÄŸuk hava ve Ã§Ä±ÄŸ nedeniyle Afganistan'da 37 kiÅŸi, Pakistan'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±nda meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ felaketinde ise 14 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Afganistan BadahÅŸan DoÄŸal Afetlerle Mücadele Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Sayed Abdullah Hamayun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, BadahÅŸan'Ä±n Mah Mey ve Yavan ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle 18 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.SoÄŸuk hava nedeniyle 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hamayun, ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonucu 10 ilçenin yollarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Bamyan ValiliÄŸi sözcüsü Abdurahman Ahmadi de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bamyan'Ä±n tüm ilçelerinin baÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Bamyan'Ä±n Zarin köyünde çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucu 2 kiÅŸinin öldüÄŸünü dile getiren Ahmadi, bir kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Öte yandan Herat DoÄŸal Afetlerle Mücadele Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Abdulhamid Mubariz Hamidi, Herat'Ä±n Adraskan ilçesinde 2 kiÅŸinin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktardÄ±.

Parvan'da çÄ±ÄŸ: 15 ölü

Ülkenin Parvan vilayetinin Surhi Parsa ilçesinde çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucunda 15 kiÅŸinin öldüÄŸü bildirildi.Parvan Valisi Muhammad Asim Asim, çÄ±ÄŸ düÅŸmesi neticesinde 3 evin kar altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan 15 kiÅŸinin öldüÄŸünü belirten Asim, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Afganistan'Ä±n kuzey illerini baÅŸkente baÄŸlayan tek geçit noktasÄ± olan Salang tüneli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yüzünden ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, UluslararasÄ± Kabil HavalimanÄ±'nda da uçuÅŸlar askÄ±ya alÄ±ndÄ±.

ÇÄ±ÄŸ Pakistan'Ä± da vurdu: 14 ölü

Öte yandan, Pakistan'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±nda meydana gelen çÄ±ÄŸ felaketinde ise 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Hayber-Pahtunhva eyaletine baÄŸlÄ± Çitral ilçesi Belediye BaÅŸkanÄ± MaÄŸfiret Åžah, Afganistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki ÅžerÅŸal bölgesine çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucu 6'sÄ± çocuk 14 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.Åžah, 14 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kurtarma ekiplerinin bölge kÄ±rsalÄ±ndaki arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ifade etti.Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n güçlükle devam ettiÄŸini dile getiren Åžah, ÅŸimdiye kadar 11 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Åžah, bölgede 3 gündür aralÄ±ksÄ±z süren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yüzlerce kiÅŸinin güvenlikli yerlere sevk edildiÄŸini bildirdi.