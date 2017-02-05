Donald Trump'tan NATO'ya flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, NATO'nun savunma harcamalarÄ±nÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ paylaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni dün akÅŸam telefonda görüÅŸtü. Gentiloni, geçmiÅŸte NATO ile ilgili açÄ±klamalarÄ± kaygÄ±yla karÅŸÄ±lanan Donald Trump'a "NATO'nun barÄ±ÅŸ ve istikrar için temel önemde olduÄŸunu" söyledi.

Ä°talyan hükümetinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni, Trump'la görüÅŸmesinde "Ortak güvenliÄŸi ilgilendiren zorluklar ve tehditler karÅŸÄ±sÄ±nda barÄ±ÅŸ ve istikrar için NATO'nun rolünün ve Avrupa-ABD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin temel önemini" vurguladÄ±.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Trump "ABD'nin NATO'ya baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi ancak tüm NATO üyelerinin savunma harcamalarÄ±nÄ±n yükünü paylaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini de vurguladÄ±.

'ModasÄ± geçmiÅŸ ittifak'

Donald Trump 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k görevine resmen baÅŸlamasÄ±ndan birkaç gün önce Alman Bild ve Ä°ngiliz Times gazetelerine verdiÄŸi ortak mülakatta NATO'yu "modasÄ± geçmiÅŸ" bir ittifak olarak nitelemiÅŸti. DiÄŸer NATO üyelerinin maddi katkÄ±larÄ±nÄ±n yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Trump, bunun ABD'ye haksÄ±zlÄ±k teÅŸkil ettiÄŸini de söylemiÅŸti.

"Ä°talya'nÄ±n kalbimde özel yeri var"

Ä°talyan hükümetinin açÄ±klamasÄ±na göre Gentiloni ve Trump görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda, "terör ve radikalizme karÅŸÄ± aralÄ±ksÄ±z mücadeleye baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±" vurguladÄ±. Ä°ki lider ayrÄ±ca Ukrayna krizine çözüm bulunmasÄ±, Suriye, OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'da barÄ±ÅŸ için çabalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konularÄ±nÄ± da görüÅŸtü.

Donald Trump'Ä±n gelecek MayÄ±s ayÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Taormina kentinde yapÄ±lacak G7 zirvesine katÄ±lacaÄŸÄ± da belirtildi. G7 zirvesinin ÅŸimdilik Trump'Ä±n Avrupa'ya ilk seyahati olarak öngörüldüÄŸü vurgulandÄ±.

Ä°talyan basÄ±nÄ±nÄ±n görüÅŸmeye yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre Donald Trump ayrÄ±ca "Ä°talya'nÄ±n kalbimde özel bir yeri var. Seçmenlerim arasÄ±nda çok sayÄ±da Ä°talyan asÄ±llÄ± AmerikalÄ± bulunuyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe