Ana Sayfa | DÃœNYA 05/02/2017 15:30

Ã‡in'de 3 yolcu uÃ§aÄŸÄ± farklÄ± yerlere iniÅŸ yaptÄ± sebebini duyunca ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z

uÃ§ak

Ã‡in basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde uÃ§an cisim gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi veren Ã¼Ã§ yolcu uÃ§aÄŸÄ± farklÄ± yÃ¶nlerdeki havalimanlarÄ±na yÃ¶nlendirildi

Çin'in güneybatÄ±sÄ±ndaki Sichuan eyaletinde bulunan Mianyang kentinde yaÅŸanan olayda üç uçaÄŸÄ±n, havaalanÄ± çevresinde görülen sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± uçan cisimler nedeniyle iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Çin basÄ±nÄ±ndaki haberlere göre, olay sÄ±rasÄ±nda üç farklÄ± sivil uçak da kuleye gökyüzünde uçan bir cisim gördüÄŸü bilgisi verdi.

Bunun üzerine içlerinde kaç yolcu taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± açÄ±klanmayan uçaklarÄ±n üçü de bölgedeki farklÄ± bir havaalanÄ±na yönlendirildi. Yetkililerin yaptÄ±klarÄ± incelemeler sonucunda gökyüzünde sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir hareketlenmenin görülmediÄŸi saptandÄ±. ArdÄ±ndan havaalanÄ±ndaki uçuÅŸlar normale döndü.

BÖLGE SAKÄ°NLERÄ° ANLATTI

Sabah'Ä±n haberine göre; Yetkililer her ne kadar pilotlarÄ±n gördüÄŸü uçan cisimler hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi vermese de yerel basÄ±na konuÅŸan bölge sakinleri uçaklarÄ±n uçuÅŸ planlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmalarÄ±na neden olan olayÄ±n arkasÄ±nda tanÄ±mlanamayan uçan cisimlerin (UFO) olduÄŸunu ileri sürdü.

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