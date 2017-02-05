Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye geliÅŸinde gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in TÃ¼rkiye'ye gelirken tÃ¼m uÃ§uÅŸ bilgilerinin bir sitede yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Geçen hafta ABD'nin baÅŸkenti Washington'dan Türkiye'ye seyahat eden Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in uçaÄŸÄ±nda büyük bir güvenlik açÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. May Force One olarak anÄ±lan uçaÄŸÄ±n yönü, hÄ±zÄ± ve tam olarak nerede olduÄŸu Flightradar24 isimli internet sitesinde canlÄ± olarak yayÄ±nlandÄ±.

Uzmanlar, uçakta bulunan uydu alÄ±cÄ±-vericisinin açÄ±k bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ciddi bir güvenlik açÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirtirken, “bu sistemin tÄ±pkÄ± ABD BaÅŸkanlÄ±k uçaÄŸÄ± Air Force One’da olduÄŸu gibi kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini” belirtti.

NORMAL ÅžARTLARDA TAKÄ°P EDÄ°LEMEMESÄ° GEREKÄ°YOR

Ulusal Terörle Mücadele Güvenlik Ofisi’nin eski ÅŸefi Chris Philips, bu bilgilerin terör saldÄ±rÄ±sÄ± yapmak isteyenler için bulunmaz nimet olduÄŸunu söyledi. Philips bu bilginin kamuya açÄ±k olmasÄ±nÄ± “saçma ve sorumsuzluk” olarak nitelendirdi. Normal ÅŸartlar altÄ±nda askeri ve diplomatik uçuÅŸlar, uçaklarÄ±n havada seyredilmesini saÄŸlayan Flightradar24 ve benzeri sitelerden takip edilemiyor.

Daha önce Temmuz 2015'te Presn Williams'Ä±n bulunduÄŸu ambulans helikopterin bilgileri aynÄ± internet sitesinde yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan siteye uyarÄ±da bulunulmuÅŸ ve bilgiler siteden hemen silinmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet