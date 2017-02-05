Donald Trump eÅŸine bakÄ±n bu kez ne yaptÄ±

Florida eyaletindeki Palm Beach UluslararasÄ± HavalimanÄ±nda eÅŸini karÅŸÄ±layan ABD BaÅŸkanÄ± Trump bu kez yeni bir skandala imza attÄ±

Melania Trump ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na karÅŸÄ± sanki herkese cevap vermek istercesine Florida eyaletindeki Palm Beach UluslararasÄ± HavalimanÄ±na giderek uçaktan inen eÅŸi Donald Trump’Ä± bizzat karÅŸÄ±ladÄ±.Ancak bu sefer baÅŸka bir ÅŸey oldu. Trump kameralarÄ±n çok yakÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ilk anlarda eÅŸin elini tutuyordu. KameralarÄ±n direkt önüne gelmeleriyle birlikte eÅŸinin elini birden bÄ±rakÄ±p, alkÄ±ÅŸ hareketleri yapmaya baÅŸladÄ±. SonrasÄ±nda Melania Trump eÅŸinin elini tekrar tutmak istedi. Ancak bu sefer de Donald Trump eÅŸinin elini iki elinin arasÄ±na alÄ±p salladÄ± ve bÄ±raktÄ±.

Beden dili uzmanlarÄ± aslÄ±nda Trump’Ä±n daha baskÄ±n ve baÅŸkanlÄ±ÄŸa uygun ÅŸekilde görünmek istediÄŸi için böyle davrandÄ±ÄŸÄ± yorumunu yaptÄ±. Beden dili uzmanÄ± Patti Wood, etkileÅŸimin Trump halkÄ±n önüne açÄ±kca karÄ±sÄ±nÄ±n elini tutmak istemedi. Çünkü bu ABD’ye göstermek istediÄŸi alfa erkeÄŸi imajÄ±na uygun bir tavÄ±r deÄŸildi.Ancak Wood, Donald Trump’Ä±n baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden beri halkÄ±n önünde eÅŸine karÅŸÄ± çok daha sevecen davrandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.