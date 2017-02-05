NATO Irak'a Ã¼s kuruyor

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶nemli bir adÄ±m atan NATO, IraklÄ± gÃ¼Ã§lerin eÄŸitilmesi amacÄ±yla Irak'a Ã¼s kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

NATO, IraklÄ± güçlerin eÄŸitilmesi için Irak'a çok uluslu ekip konuÅŸlandÄ±rÄ±yor. IraklÄ± güçlerin terör örgütü DEAÅž ile mücadelesinde daha aktif bir ÅŸekilde ilerlemesini saÄŸlamak amacÄ±yla hazÄ±rlanan program, NATO BarÄ±ÅŸ ve Güvenlik Ä°çin Bilim ProgramÄ± öncülüÄŸünde gerçekleÅŸtirilecek.

BOMBA Ä°MHA EÄžÄ°TÄ°MÄ° VERÄ°LECEK

Romanya ordusunda görevli BinbaÅŸÄ± Gheorghe Dragos, NATO'nun IraklÄ± güvenlik güçlerinin gelecek görevlerini daha iyi bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirmeleri için Irak'taki eÄŸitimcilerin çalÄ±ÅŸma planlanmasÄ±, geliÅŸtirilmesi ve yürütülmesi talebinde bulunduÄŸunu ifade etti. Dragos, "Bizim bu konudaki asÄ±l hedefimiz, eÄŸitim alanlarÄ±n diÄŸer öÄŸrencilere el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n nasÄ±l etkisiz hale getirileceÄŸini öÄŸretmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandÄ±rarak kaliteli eÄŸitim uygulamak. Bu nedenle sorumluluÄŸumuz son derece büyük. Çünkü, öÄŸrencilerimiz savaÅŸçÄ±dÄ±r ve eÄŸitimden sonra savaÅŸacaklar" dedi.