Gerilim simgesi haline gelen o duvar yÄ±kÄ±ldÄ±

Kosova-SÄ±rbistan arasÄ±nda gerilim hattÄ± olarak da bilinen duvar yÄ±kÄ±ldÄ±. Bu olayÄ±n yaÅŸanmasÄ± ise, "iki Ã¼lke arasÄ±nda buzlar eriyor mu?" sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi.

Kosova'da, SÄ±rbistan ile gerilimin simgesi haline gelen duvar, ekskavatörler ve diÄŸer iÅŸ makineleri ile yerle bir edilirken, yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± vatandaÅŸlarÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. YÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Kosova Ofisi BaÅŸkanÄ± Natalia Apostolova tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edildi. Apostolova, duvarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n, taraflarÄ±n siyasi irade var oldukça anlaÅŸmaya varabileceklerini kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kosova'da siyasi çevreler duvarÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±nda gerilimin yumuÅŸamasÄ± ve iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesini amaçlayan diyaloÄŸa devam edilmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.