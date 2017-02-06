Donald Trump Rusya IÅžÄ°D'le savaÅŸa yardÄ±m ederse Ä°slami terÃ¶r biter dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Fox News'a verdiÄŸi mÃ¼lakatta Rusya lideri Putin'le olan iliÅŸkilerine deÄŸindi

Trump, Florida'daki evinde Fox News'a verdiÄŸi mülakatta, saygÄ± duyduÄŸunu söylediÄŸi Rusya CumhurbaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le iyi geçinmeyi tercih ettiÄŸini söyledi.VerdiÄŸi mülakatÄ±n özetine göre Trump, "Ä°slami terörle" mücadele konusunda Rusya'nÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± istediÄŸini belirtti.

Trump, "Putin'e saygÄ± duyuyorum. Ama bu onunla iyi geçineceÄŸim anlamÄ±na gelmiyor. Rusya ile iyi geçinmek, geçinmemekten daha iyi. Rusya IÅžÄ°D'le savaÅŸa yardÄ±m ederse, tüm dünyada Ä°slami terör biter. Bu iyi bir ÅŸey. Onunla iyi geçinecek miyim? Bilmiyorum" diye konuÅŸtu.