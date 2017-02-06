Ã‡in basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re bir ayak masaj salonunda Ã§Ä±kan yangÄ±n 18 can aldÄ±

Çin’de bir ayak masajÄ± salonunda çÄ±kan yangÄ±nda 18 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine göre, ülkenin doÄŸusunda bulunan CÄ±ciang eyaletinin Tientay ilçesinde bir ayak masaj salonunda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olayda 18 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Kurtarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerine gönderildiÄŸi belirtildi.Sebebi henüz belirlenemeyen yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.