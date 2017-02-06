Ana Sayfa | DÃœNYA 06/02/2017 07:53

Lunaparkta Uzay YolculuÄŸu makinesinden fÄ±rlayan 13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk can verdi

Uzay YolculuÄŸu

Ã‡in'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda bulunan lunaparktaki bir eÄŸlence makinesinden fÄ±rlayan 13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Emniyet kemeri çalÄ±ÅŸmayan ve koruma barÄ± arÄ±zalÄ± olan çocuÄŸun metal korkuluklarÄ±n üzerine düÅŸtüÄŸü ve yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°nternete yüklenen videolarda, çocuÄŸun Çaohua adlÄ± eÄŸlence parkÄ±ndaki makinede bir süre asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sonra da düÅŸtüÄŸü görülüyor.

Çin medyasÄ±na göre yetkililer, makinenin AralÄ±k'ta denetlendiÄŸini söyledi.

127 BÄ°N DOLAR TAZMÄ°NAT

West China Metropolis gazetesi, baÅŸka çocuklarÄ± olmayan ailenin park sahibinin önerdiÄŸi 870 bin YuanlÄ±k (yaklaÅŸÄ±k 127 bin ABD dolarÄ±) tazminatÄ± kabul ettiÄŸini yazdÄ±. Bu olaydan sonra Çin genelinde, tüm lunaparklardaki "Uzay YolculuÄŸu" makineleri yasaklandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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