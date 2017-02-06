Her yeri siyah olan bu tavuÄŸun fiyatÄ± dudak uÃ§uklatÄ±yor

Endonezyaâ€™da yetiÅŸen ve iÃ§ organlarÄ±na kadar her yeri siyah olan Ayam Cemani cinsi tavuklarÄ±n fiyatÄ± dudak uÃ§uklatÄ±yor

Endonezya kökenli Ayam Cemani cinsi tavuklar, simsiyah renkleriyle dünyanÄ±n ilgisini çekmeye ve gün geçtikçe yaygÄ±nlaÅŸmaya devam ediyor. Genetik bir mutasyon yüzünden vücutlarÄ±ndaki tüylerden, iç organlarÄ±na kadar siyah olan bu tavuklarÄ±n sadece yumurtalarÄ± ve kanlarÄ± normal tavuklarla aynÄ± renkte. Gizmodo adlÄ± tasarÄ±m, teknoloji ve bilimsel haber sitesinin haberine konu olan cinsi tavuklarÄ±, ABD'de yetiÅŸtiren Paul Bradshaw "GörünüÅŸleri dolayÄ±sÄ±yla, günümüzün en Moda tavuÄŸu Ayam Cemani. Büyülü bir görünüÅŸleri var. GüneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndayken, kapkara tüylerinin arasÄ±nda mor ve yeÅŸil yansÄ±malar göze çarpÄ±yor" dedi.

"Bu siyahlÄ±ÄŸÄ±n sebebi Asya'da ortaya çÄ±kan ve zamanla Avrupa'ya da gelen bir çeÅŸit gen mutasyonu" ifadelerini kullanan Bradshaw "Bu mutasyon, Ayam Cemani'lerin normal bir tavuktan on kat daha fazla melanin üretmesine neden oluyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Bilim insanlarÄ±, insan derisinde, saçÄ±nda ve beynin bazÄ± bölgelerinde de bulunan koyu renkli pigmentler olan melaninlerin fazlalaÅŸmasÄ± anlamÄ±na gelen ve "fibromelanos" adÄ±yla anÄ±lan bu genetik durumun herhangi bir zararÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. TavuklarÄ± 2 kilo, horozlarÄ± ise 2.5 ila 3 kilo arasÄ±nda olan bu nadir Ä±rkÄ±n, bir dönem ABD'de 2 bin 500 dolardan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ayam Cemani'lerin ana vatanÄ± Endonezya'da büyülü olduÄŸuna yönelik inanÄ±ÅŸÄ±n bulunduÄŸu, 12'nci yüzyÄ±ldan beri Endonezya efsanelerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Zenginler tarafÄ±ndan beslenen bu kömür renkli tavuklarÄ±n, sahibine daha çok servet ve güç getirdiÄŸi, kimi zaman ise iyi ÅŸans iÅŸareti olarak yorumlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.