Donald Trump gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana bakÄ±n neler yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump gÃ¶revinin ikinci haftasÄ±nda verdiÄŸi kararlarla konuÅŸuluyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, görevinin ikinci haftasÄ±nÄ± önceki hafta imzaladÄ±ÄŸÄ± yedi Müslüman ülkeye vize ve ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesinden kaynaklÄ± bürokratik krizle tamamladÄ±.Irak, Ä°ran, Suriye, Libya, Yemen, Sudan ve Somali vatandaÅŸlarÄ±na geçici süreliÄŸine vize ve ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan Kararname'nin yankÄ±larÄ± bu hafta da devam etti.Sokak gösterileri dÄ±ÅŸÄ±nda ABD hükümetinin bürokratik ayaÄŸÄ±nda da çatlaklar ortaya çÄ±ktÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na vekaleten bakan Sally Yates, BakanlÄ±k avukatlarÄ±na söz konusu kararnameyi mahkemelerde savunmamalarÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. Bu talimat üzerine Sally, Trump yönetimi tarafÄ±ndan pazartesi akÅŸamÄ± görevden alÄ±ndÄ±. Trump yönetimi kÄ±sa bir süre sonra da ABD Göçmenlik ve Gümrük UygulamalarÄ± Direktörü Daniel Ragsdale’Ä±n görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Amerikan yargÄ±sÄ±nÄ±n yasak karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸu haftaya damgasÄ±nÄ± vurdu

Hafta boyunca vize yasaÄŸÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar devam ederken Amerikan yargÄ±sÄ±nÄ±n yasak karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸu haftaya damgasÄ±nÄ± vurdu.Cuma akÅŸamÄ± Washington eyaleti Seattle kentinin Federal YargÄ±cÄ± Jamer Robart, Trump’Ä±n vize yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±nÄ±n ülke çapÄ±nda durdurulmasÄ±na karar verdi.Robart’Ä±n kararÄ±na Beyaz Saray sert tepki gösterirken, Trump Twitter hesabÄ± üzerinden yargÄ±cÄ± "sözde yargÄ±ç", kararÄ±nÄ± ise "gülünç" olarak niteledi.Trump’Ä±n eleÅŸtirisinden kÄ±sa bir süre sonra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YargÄ±ç Robart’Ä±n kararÄ±na binaen söz konusu yedi ülke vatandaÅŸlarÄ±na vize sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve vizesi bulunanlarÄ±n vizesinin iptal edilmeyeceÄŸini duyurdu. Hemen ardÄ±ndan da Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± yargÄ±cÄ±n kararÄ±nÄ±n tüm ülkede uygulamaya sokulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Öte taraftan, Trump yönetimi ise YargÄ±ç Robart’Ä±n kararÄ±nÄ± temyize götürdü ancak Temyiz Mahkemesi baÅŸvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi ve Ulusal Güvenlik Konseyine atama

Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda Amerikan halkÄ±nÄ±n uzun süredir beklediÄŸi geçen yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden Anayasa Mahkemesinin muhafazakar üyesi Antonin Scalia’nÄ±n yerine YargÄ±tay’Ä±n 10. Dairesi yargÄ±çlarÄ±ndan Neil Gorsuch’Ä± atadÄ±.MuhafazakarlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Gorsuch, atamasÄ± beklenen adaylardan biriydi ancak Senato’da Demokrat azÄ±nlÄ±k lideri Chuck Schumer’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu demokratlar tarafÄ±ndan protesto edildi. Yüzlerce protestocu Kongre ve Anayasa Mahkemesi önünde "Gorsuch’a karÅŸÄ± çÄ±k" pankartÄ± açtÄ±. Gorsuch’un göreve baÅŸlamasÄ± için Senato tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekiyor.DiÄŸer taraftan Trump’Ä±n Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine üyelikleri yeniden düzenleyen BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi de Washington’da tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±.Trump, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Ulusal Ä°stihbarat Direktörünü konseyin asli üyeliÄŸinden çÄ±karÄ±rken kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Trump’a politika danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ideolojisi ile bilinen Stehen Bannon’u konseye dahil etti.Trump’Ä±n bu atamasÄ± birçok kesim tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi. Kongre’deki Yahudi kökenli Demokrat milletvekilleri Trump’a Bannon’un Müslüman ve Yahudi düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na toleranslÄ± olduÄŸu gerekçesi ile konseyden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden bir mektup yazdÄ±.

Ä°ran'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirildi, Rusya yaptÄ±rÄ±mlarÄ± gevÅŸetildi

Ä°ran’Ä±n salÄ± günü orta ölçekli balistik füze denemesi Washington’da tansiyonlarÄ± yükseltti. Trump’Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ± ve “Ä°ran’Ä± resmen uyarÄ±yorum” ifadesini kullandÄ±. Flynn ABD’nin Ä°ran balistik füze denemesine nasÄ±l bir tepki vereceÄŸini açÄ±klamazken cuma günü Trump yönetimi, Ä°ran'Ä±n balistik füze programÄ±na ve Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na baÄŸlÄ± Kudüs Kuvvetlerine destek verdiÄŸi iddia edilen 25 kiÅŸi ve kuruluÅŸa yaptÄ±rÄ±m uygulama kararÄ± aldÄ±.Bununla birlikte ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± Rusya'nÄ±n istihbarat servisi olan Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) uygulanan bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± gevÅŸetti. Karar ABD yazÄ±lÄ±m, bilgisayar ve cep telefonu ÅŸirketlerinin FSB ile iÅŸ yapmasÄ±na izin veriyor.

Trump yedi BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesini imzaladÄ±

Beyaz Sarayda ikinci haftasÄ±nda Trump, aralarÄ±nda finansal regülasyonlarla ilgili bir kararnamenin de bulunduÄŸu yedi BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesini imzaladÄ±.AltÄ± yabancÄ± devlet baÅŸkanÄ± ile telefonda görüÅŸürken, yeni baÅŸkan iÅŸ dünyasÄ± liderleri ve siber güvenlik uzmanlarÄ± ile bir araya geldi.AyrÄ±ca, Trump’Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson’un adaylÄ±ÄŸÄ± Senato’dan geçti ve Tillerson Beyaz Saray’da düzenlenen bir yemin töreni ile bakanlÄ±k koltuÄŸuna oturdu.Trump kabinesinde Senato’dan onay alÄ±p göreve baÅŸlayan diÄŸer bir isim de UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Elaine Chao oldu.