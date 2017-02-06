Ana Sayfa | DÃœNYA 06/02/2017 09:15

Trump'dan bÃ¼yÃ¼k gaf Ä°ran bir numaralÄ± terÃ¶rist


Ä°ran'Ä± bir numaralÄ± terÃ¶rist devlet olarak niteleyen Trump, Obama yÃ¶netiminin imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma hakkÄ±nda "hayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en kÃ¶tÃ¼ anlaÅŸma" diye eleÅŸtirdi.

Trump, Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuÅŸtu. Barack Obama yönetimini P5+1 ülkeleriyle, Ä°ran ile imzaladÄ±klarÄ± nükleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n hayatÄ±nda gördüÄŸü en kötü anlaÅŸma olduÄŸunu ifade eden Trump, Obama yönetiminin hiçbir sebep yokken imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.AnlaÅŸmadan çekilip çekilmeyeceÄŸine yönelik soruya "göreceÄŸiz" cevabÄ±nÄ± veren Trump, "Åžunu söyleyebilirim, ülkemiz onlarÄ±n umurunda deÄŸil. Onlar bir numaralÄ± terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandÄ±.Trump, ÅŸöyle devam etti: "Ülkemize saygÄ±larÄ± yok. Åžimdi artÄ±k hep beraberiz deselerdi anlardÄ±m ve anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalÄ±rdÄ±m ama tam tersi oldu. Cesaretlendiler ki uçaklarÄ±mÄ±zÄ± takip ediyorlar, küçük botlarÄ± ile gemilerimizin etrafÄ±nda dönüyorlar ve böyle bir anlaÅŸma yapacak kadar aptal birilerinin olduÄŸuna inanamadÄ±klarÄ± için bize olan saygÄ±larÄ±nÄ± yitirdiler."

 

 

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