II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± pilotu Mary Ellis'e 100. yaÅŸÄ±na Ã¶zel sÃ¼rpriz

Ä°ngiltere'de II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda pilotluk yapan Mary Ellis'e 100. doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla uÃ§masÄ± hediye edildi.

Ä°ngiltere ordusu, II. Dünya SavaÅŸÄ±'nda pilotluk yapan Mary Ellis'e 100. yaÅŸÄ±nda savaÅŸta kullandÄ±ÄŸÄ± uçaÄŸÄ±yla uçmasÄ± için sürpriz yaptÄ±. SavaÅŸta kullandÄ±ÄŸÄ± uçaklardan iki Spitfire, "Güney Sahilleri" üzerinde havalandÄ±, bunlardan iki kiÅŸilik olanÄ±nda Ellis de yer aldÄ±. Onlarca sene sonra savaÅŸ uçaÄŸÄ±yla yeniden göklerde süzülen Ellis eski hatÄ±ralarÄ±nÄ± tazeledi. Pilot Matt Jones, bir süre sonra uçaÄŸÄ±n kontrolünü Ellis'e bÄ±raktÄ±. Ellis uçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda sürekli "Harika, harika" diye sevinç çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± attÄ±.