Ä°ngiltere'yi sarsan hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± JLR tesislerindeki motorlarÄ± Ã§aldÄ±lar

Ä°ngiltere'de yaÅŸanan olayda geÃ§tiÄŸimiz SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Jaguar Land Rover tesislerine giren hÄ±rsÄ±zlar hazÄ±rda bekleyen motorlarÄ± Ã§alarak tesisten ayrÄ±ldÄ±

Günümüzde giderek artan hÄ±rsÄ±zlÄ±k vakalarÄ±nÄ±n belki de en ilginçlerinden birisi Ä°ngiltere‘de yaÅŸandÄ±.Bu kez hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kurbanÄ± ise Jaguar Land Rover oldu. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± bu hafta içinde Ä°ngiltere’nin merkezinde Solihull’daki JLR tesislerinde gerçekleÅŸti.The Coventry Telegraph gazetesinde yer alan habere göre; hÄ±rsÄ±zlar SalÄ± günü güvenliÄŸi sahte kimlik ve kamyonla aÅŸarak, iki treylere üretimiÅŸ ve montaj için hazÄ±rda bekleyen motorlarÄ± yüklemeyi baÅŸardÄ±.ArdÄ±ndan hÄ±rsÄ±zlar güvenlik kameralarÄ±ndaki görüntülere göre çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±ndan da kimlikleriyle geçerek tesisten ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±.JLR‘nin Solihull tesisinde Range Rover, Land Rover ve Jaguar XE sedan modelleri üretiliyor. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± doÄŸrulanÄ±rken, marka kaç adet motor çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± konusunda bir açÄ±klama yapmadÄ± ancak hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n markaya zararÄ±nÄ±n 3.75 milyon dolar olduÄŸu biliniyor.JLR, model gamÄ±nda V6 ve V8 benzin ve dizel motorlarla, dört silindirli benzin ve dizel motorlar kullanÄ±yor.

HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± oldukça ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± çünkü çalÄ±nan motorlarÄ±n farklÄ± araçlarda kullanÄ±lmasÄ± o kadar da kolay deÄŸil. Gerekli yazÄ±lÄ±m ve uygun ÅŸanzÄ±man sistemleri olmadan motorlarÄ±n kullanÄ±labilir olmasÄ± oldukça zor. AynÄ± zamanda tüm motorlarÄ±n seri numaralarÄ± da sistemden kolaylÄ±kla takip edilebilir durumda olduÄŸundan motorlarÄ± çalan hÄ±rsÄ±zlarÄ±n ne planladÄ±klarÄ± çok da anlaÅŸÄ±labilmiÅŸ deÄŸil.

Ä°ngiliz polisi konuyla ilgili soruÅŸturma ve incelemelere baÅŸladÄ± ve Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na göre tüm kaynaklarÄ± seferber etmiÅŸ durumda.

Bu hÄ±rsÄ±zlÄ±k aynÄ± tesiste yaÅŸanan ikinci hÄ±rsÄ±zlÄ±k vakasÄ±. The Birmingham Mail‘in haberine göre üç yÄ±l önce yine aynÄ± tesisten bu kez 1.5 milyon dolar deÄŸerinde motor çalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±rsÄ±zlar ise geçen yÄ±l yakalanmÄ±ÅŸ ve motorlarÄ± parçalayÄ±p satmayÄ± planladÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: carmedya