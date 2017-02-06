Ana Sayfa | DÃœNYA 06/02/2017 12:53

Suriye'de Astana zirvesi


Suriye'de ateÅŸkesin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Astana barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine, Rusya ve Ä°ranlÄ± yetkililerin yanÄ± sÄ±ra BM ve ÃœrdÃ¼n'den de temsilciler katÄ±lacak.

GeçtiÄŸimiz ay Astana görüÅŸmelerinde alÄ±nan Suriye'deki ateÅŸkesin kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n sahada nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸülmesi için Türkiye, Rusya ve Ä°ranlÄ± yetkililer bugün yeniden bir araya geldi. Üç ülkenin ortaklÄ±ÄŸÄ±yla kurulacak mekanizmanÄ±n da konuÅŸulacaÄŸÄ± görüÅŸmeler kÄ±sa bir süre önce baÅŸladÄ±.Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da gerçekleÅŸtirilecek görüÅŸmeye, Türkiye, Rusya ve Ä°ranlÄ± yetkililerin yanÄ±sÄ±ra BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve Ürdün'den temsilcilerin de katÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.GörüÅŸmede, taraflarÄ±n ateÅŸkesin uygulanmasÄ± yönündeki teknik detaylarÄ± masaya yatÄ±rmasÄ± bekleniyor.

 

 

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