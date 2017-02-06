THY'nÄ±n yeni reklam filmi o karÅŸÄ±laÅŸmada yayÄ±nlandÄ±

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n yeni reklam yÃ¼zÃ¼ olan AmerikalÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu Morgan Freeman'lÄ± reklam filmi 170 Ã¼lkede canlÄ± yayÄ±nlanan Amerikan futbolu finali Super Bowl'da gÃ¶sterildi.

Amerika'da 51. kez düzenelenen, Atlanta Falcons ve New England Patriots'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Super Bowl finalinde THY'nin yeni reklam yüzü Morgan Freeman ile çektiÄŸi reklam filmi yayÄ±nlandÄ±. Atlanta Falcons ile New England Patriots arasÄ±nda oynanan finali yaklaÅŸÄ±k 188.5 milyon sporseverin izlediÄŸi belirtiliyor. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun 45 saniyelik bir reklam filmi için 5 milyon dolar talep ettiÄŸi final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 170 ülkede canlÄ± yayÄ±nlandÄ±. Ünlü oyuncu reklam filmi için THY ile 1 milyon 250 bin Euro'ya anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ÇAY Ä°KRAM EDÄ°LDÄ°

Hollywood starÄ± Morgan Freeman, Türk Hava YollarÄ±, uçaÄŸÄ±nÄ±n içinde çekilen filmin içinde çay içiyor ve izleyiciyle konuÅŸuyor. Freeman ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor:"Kimilerimiz keÅŸfedilmenin peÅŸine düÅŸer, heyecanla yola çÄ±karlar. DünyalarÄ± buluÅŸturup farklÄ±lÄ±klardan keyif alÄ±rlar. EÄŸer siz de bizim gibi bu muhteÅŸem gezegeni daha çok keÅŸfetmek istiyorsanÄ±z, size eÅŸlik etmeye hazÄ±rÄ±z. Åžimdi. Dünya daha büyük. KeÅŸfet"

Ä°ÅŸte THY'nÄ±n yeni reklam filmi: