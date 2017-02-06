BM aÃ§Ä±kladÄ± sivil Ã¶lÃ¼mleri geÃ§en yÄ±la gÃ¶re artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, geÃ§en yÄ±la oranla bu yÄ±l Afganistan'da Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu Ã¶len ve yaralanan sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 3 yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BM'nin Afganistan YardÄ±m Misyonu UNAMA 2016'ya iliÅŸkin raporunda, geçen yÄ±l Afganistan'da 3 bin 498 sivilin öldüÄŸünü, 7 bin 920 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

UNAMA, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin bine yakÄ±nÄ±nÄ±n çocuklar olduÄŸunu kaydetti.

Misyon, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Afganistan'daki çatÄ±ÅŸmalarda ölen sivillerin ve yaralÄ±larÄ±n kaydÄ±nÄ± tutuyor.

'OransÄ±z artÄ±ÅŸÄ±n esas nedeni patlamamÄ±ÅŸ cephane'

UNAMA verilerine göre, Afganistan'daki çatÄ±ÅŸmalarda ölen sivillerin sayÄ±sÄ± bir yÄ±l öncesine göre yüzde 2, yaralÄ± sayÄ±sÄ± ise yüzde 6 arttÄ±.

Misyonun raporundaki kaygÄ± verici bir ayrÄ±ntÄ± ise çocuklarÄ±n ölme ve yaralanma oranÄ±nda görülen artÄ±ÅŸÄ±n bir yÄ±l öncesine göre yüzde 24'e varmÄ±ÅŸ olmasÄ±.

Raporda çocuklarÄ±n yaralanma ve ölümündeki oransÄ±z artÄ±ÅŸÄ±n esasen sivil alanlarda kalan patlamamÄ±ÅŸ cephaneden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

BM, ölen ve yaralanan sivillerin yüzde 61'inin, hükümet karÅŸÄ±tÄ± güçlerin (aÄŸÄ±rlÄ±kla Taliban), yüzde 24'ünün ise hükümet yanlÄ±sÄ± güçlerin eylemleri sonucu olduÄŸunu belirtiyor.

Hükümet yanlÄ±sÄ± güçlerin yol açtÄ±ÄŸÄ± bu yüzde 24'luk can kaybÄ± ve yaralama vakasÄ±nÄ±n yüzde 20'sinin Afgan SilahlÄ± Kuvvetleri, yüzde 2'sinin hükümeti destekleyen silahlÄ± gruplar ve yüzde 2'sinin de uluslararasÄ± askeri güçlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ.