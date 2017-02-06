Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth iÃ§in Ã¼lke genelinde kutlama yapÄ±lÄ±yor

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in tahttaki 65. yÄ±lÄ± Ã¼lke genelinde kutlanÄ±yor

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta en uzun süreli monark olan Ä°ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 65. yÄ±lÄ±nÄ± tamamlarken, ülke genelinde kutlamalar düzenleniyor.

"Safir YÄ±ldönümü" adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan etkinlikler çerçevesinde bugün baÅŸkent Londra'da da çeÅŸitli törenler düzenlenecek.

Törenlerde, kraliçenin resmi konutu Buckingham SarayÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki Green Park'tan 41, Thames Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan Londra Kalesi'nden ise 62 pare top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak. Törenlere Kraliyet topçu bandosu da katÄ±lacak.

AyrÄ±ca kraliçenin tahttaki 65. yÄ±lÄ±nÄ± ölümsüzleÅŸtirmesi amacÄ±yla ünlü Ä°ngiliz fotoÄŸrafçÄ± David Bailey tarafÄ±ndan çekilen, kraliçenin portre fotoÄŸrafÄ± da bugün kamuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±. FotoÄŸrafta, mavi ve üzeri iÅŸlemeli bir kÄ±yafet tercih ettiÄŸi görülen kraliçe, babasÄ± Kral 6. George'un 1947 yÄ±lÄ±nda düÄŸün hediyesi olarak kendisine armaÄŸan ettiÄŸi safir kolyeyi ve küpeleri taktÄ±.

Öte yandan, Ä°ngiltere Kraliyet Darphanesi, "Safir YÄ±ldönümü" vesilesiyle hatÄ±ra para seti bastÄ±.

Kraliçe, "Safir YÄ±ldönümü" kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda bugünü eÅŸi Edinburgh Dükü Philip ile birlikte Ä°ngiliz hanedanÄ±nÄ±n 4 kuÅŸaktÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± bir sarayÄ±n bulunduÄŸu Sandringham'da geçirecek. Çiftin birkaç gün içerisinde Londra'daki resmi konutlarÄ± olan Buckingham SarayÄ±'na dönmesi bekleniyor.

25 yaÅŸÄ±nda tahta çÄ±ktÄ±

Kral 6. George, 6 Åžubat 1952'de Sandringham'da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. BabasÄ±nÄ±n ölümünü takiben 25 yaÅŸÄ±nda tahta çÄ±kan Kraliçe 2. Elizabeth, 2015 yÄ±lÄ±nda büyükannesi Kraliçe Victoria'nÄ±n rekorunu kÄ±rarak 89 yaÅŸÄ±ndayken, Ä°ngiliz monarÅŸisinin en uzun süre tahtta kalan monarkÄ± oldu.

90 yaÅŸÄ±ndaki Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduÄŸu süre boyunca Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 14 Ä°ngiliz BaÅŸbakanÄ± gördü.

Kraliçe 1952 yÄ±lÄ±nda tahtta çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda Joseph Stalin hala Sovyetler BirliÄŸi'nin lideriydi, ABD BaÅŸkanÄ± ise Harry Truman'dÄ±. Kraliçe'nin 1953 yÄ±lÄ±ndaki taç giyme töreni, televizyondan canlÄ± yayÄ±nlanan ilk kraliyet taç giyme töreni oldu.

Türkiye'yi iki kez ziyaret etti

Türkiye'yi 1971 ve 2008 yÄ±llarÄ±nda ziyaret eden Kraliçe 2. Elizabeth, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, KuÅŸadasÄ± ve Bursa gibi ÅŸehirleri gezdi. Kraliçenin mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 340 milyon sterlin olduÄŸu tahmin ediliyor.

Kral 6. George'un büyük kÄ±zÄ± olan Kraliçe 2. Elizabeth, 1947 yÄ±lÄ±nda 21 yaÅŸÄ±ndayken Edinburgh Dükü Philip ile evlendi. Çiftin biri kÄ±z, dört çocuÄŸu bulunuyor. Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oÄŸlu 68 yaÅŸÄ±ndaki Galler Prensi Charles'Ä±n da BirleÅŸik KrallÄ±k'ta en uzun süredir tahtÄ± bekleyen varis olmasÄ±na neden oldu.

"Safir YÄ±ldönümü"nden önce kraliçenin tahttaki 60. yÄ±lÄ± "'PÄ±rlanta YÄ±ldönümü'' adÄ±yla 2012 yÄ±lÄ±nda, tahttaki 50. yÄ±lÄ± ''AltÄ±n YÄ±ldönümü'' adÄ±yla 2002 yÄ±lÄ±nda, 25. yÄ±lÄ± ise ''GümüÅŸ YÄ±ldönümü'' adÄ±yla 1977 yÄ±lÄ±nda kutlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kraliçenin tahta çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70. yÄ±lÄ±nÄ±n da "Platin YÄ±ldönümü" adÄ± altÄ±nda 2022 yÄ±lÄ±nda kutlanmasÄ± öngörülüyor.

Kraliçe'nin saÄŸlÄ±k durumu

Ä°ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen aralÄ±kta geçirdiÄŸi "aÄŸÄ±r soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±" yüzünden geleneksel Noel ayini ile yeni yÄ±l kilise ayinlerine katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Kraliçenin son dönemde gözlerden uzakta olmasÄ± ve halkla bir araya geldiÄŸi etkinliklere katÄ±lÄ±mÄ±ndaki düÅŸüÅŸ, dikkatleri kraliçenin saÄŸlÄ±k durumuna çekiyor.

Geçen yÄ±l ayrÄ±ca, kraliçenin himayesindeki bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± hanedanÄ±n diÄŸer üyelerine devredeceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ile bazÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2017'de emekliye ayrÄ±labileceÄŸi spekülasyonlarÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

Kraliçenin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n artmasÄ± ve kendi iradesiyle tahtÄ± bÄ±rakmamasÄ± durumunda, Ä°ngiliz kanunlarÄ±na göre parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ± baÅŸkanÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± siyasetçi ve bürokratlardan oluÅŸan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.

Ä°kinci Elizabeth'in tahtÄ± bÄ±rakmasÄ± halinde oÄŸlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 68 yaÅŸÄ±ndaki Charles Ä°ngiliz tarihinin tahta çÄ±kan en yaÅŸlÄ± monarkÄ± unvanÄ±nÄ± alacak. Charles'Ä±n ardÄ±ndan taht sÄ±rasÄ±nda oÄŸlu William ve torunu George bulunuyor.