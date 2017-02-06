Donald Trump'Ä±n Ä°ran hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±na Rusya'dan yanÄ±t

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Ä°ran'Ä± 'bir numaralÄ± terÃ¶rist devlet' olarak niteleyen Donald Trump'a Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov yanÄ±t verdi

Ä°ran'Ä± terörist devlet olarak görmediklerini ve bu ülkeyle iliÅŸkileri geliÅŸtirme niyetinde olduklarÄ±nÄ± söyleyen Peskov, "BildiÄŸiniz gibi Rusya ile Ä°ran arasÄ±nda ortaklÄ±k iliÅŸkileri var. Ä°ran'la her konuda iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yoruz. Ekonomik iliÅŸkilerimizi önemsiyoruz ve geliÅŸtirmeyi umuyoruz" dedi.

'TRUMP'IN GÖRÜÅžÜ, MOSKOVA VE WASHINGTON Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° Ä°ÇÄ°N ENGEL OLUÅžTURMAMALI'

Kremlin Sözcüsü Peskov'a Ä°ran'a yönelik yaklaÅŸÄ±mlardaki farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Rusya ile ABD arasÄ±ndaki normalleÅŸme sürecini engelleyip engellemeyeceÄŸi sorusu da soruldu. Peskov, "Moskova ve Washington'Ä±n uluslararasÄ± ve bölgesel politikadaki birçok konuda taban tabana zÄ±t pozisyonlara sahip olduÄŸu sÄ±r deÄŸil. Bu durum, Rusya ve ABD arasÄ±nda iletiÅŸim ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlara dayanan iliÅŸkiler geliÅŸtirmeye engel olamaz ve olmamalÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ABD merkezli Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuÅŸan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'Ä± 'bir numaralÄ± terörist devlet' olarak nitelemiÅŸ ve önceki ABD yönetiminin Tahran'la imzaladÄ±ÄŸÄ± nükleer anlaÅŸmayÄ± "HayatÄ±mda imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸüm en kötü anlaÅŸma" diye eleÅŸtirmiÅŸti.