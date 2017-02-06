Ana Sayfa | DÃœNYA 06/02/2017 16:40

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Londra'da Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi

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bulunan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu Londra'da Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"da baÅŸlayan görüÅŸmede, Ä°srail tarafÄ±nÄ±n  Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.  Theresa May'in ise görüÅŸmede, Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±  artÄ±rma kararÄ±yla ilgili hükümetinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletmesi ve OrtadoÄŸu  sorununda iki devletli çözüme desteÄŸin sürdüÄŸünü söylemesi öngörülüyor.

Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn,  "Ä°srail hükümetinin BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu Kudüs'te 3 bin yeni yerleÅŸim yeri inÅŸa  kararÄ± uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r, ayrÄ±ca barÄ±ÅŸ ve uluslararasÄ± güvenliÄŸe de  tehdit teÅŸkil etmektedir." dedi. Corbyn, BaÅŸbakan May'e Netanyahu ile yapacaÄŸÄ±  görüÅŸmede, "hükümetin Filistin halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± savunduÄŸunu ve yanÄ±nda  olduÄŸunu" söylemesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°ngiliz hükümeti geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla, BatÄ± Åžeria'ya daha  fazla yerleÅŸim birimleri inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

GörüÅŸmede ayrÄ±ca Brexit sonrasÄ± ülkelerle ikili ticari anlaÅŸmalarÄ±  yapmaya hazÄ±rlanan Ä°ngiltere'nin Ä°srail ile de ticari anlaÅŸma fÄ±rsatlarÄ±nÄ±  deÄŸerlendirmesi bekleniyor. BirleÅŸik KrallÄ±k, Ä°srail'in ikinci büyük ticaret  ortaÄŸÄ± konumunda bulunurken, iki ülke arasÄ±ndaki ortak ticaret hacmi yaklaÅŸÄ±k 5  milyar sterlin.

Ä°ngiltere ile Ä°srail arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son dönemde iki olay  dolayÄ±sÄ±yla gerilmiÅŸti. Ä°lki, Ä°ngiltere'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Konseyinde  (BMGK) Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerleriyle ilgili kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± karara verdiÄŸi  destek. Ä°kinci olay ise Ä°srail’in Londra BüyükelçiliÄŸinde görevli Shai Masot'un  bir restoranda Ä°ngiliz parlamenterleri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma planlarÄ±nÄ± anlatÄ±rken  gizli kameraya yakalanmasÄ±. BasÄ±na geçen ay yansÄ±yan olay sonrasÄ±, Ä°srail'in  Londra Büyükelçisi özür dilemiÅŸ, Ä°ngiliz hükümeti de konunun kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±  vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun bu hafta ABD'yi de ziyaret etmesi ve  yeni ABD yönetimiyle görüÅŸmesi bekleniyor.

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