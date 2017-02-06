Ä°srail BaÅŸbakanÄ±ndan Londra'da sert aÃ§Ä±klamalar

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Londra'ya giden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile görüÅŸmek için gittiÄŸi Londra'da konuÅŸan Netanyahu, Ä°ran'Ä±n Orta DoÄŸu'yu fethetmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "dizginlenmesi gerektiÄŸini" iddia etti. Netanyahu: "Ä°ran, Orta DoÄŸu'yu fethetmek istiyor; Avrupa'yÄ±, BatÄ±'yÄ± ve dünyayÄ± tehdit ediyor. PeÅŸ peÅŸe provokasyonlar yapÄ±yor" ifadesinde bulundu. Ä°srail BaÅŸbakanÄ±, "Sorumluluk sahibi milletlerin de ABD'nin izinden gitmesi" ve yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°ngiliz hükümet sözcülüÄŸü de konuyla ilgili olarak, "nükleer gücün dikkatle gözetim altÄ±nda tutulmasÄ± önemli" diyerek, "Ä°ran'Ä±n nükleer silah elde etmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

Balistik füze programÄ±na ve Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na yaptÄ±rÄ±m

GeçtiÄŸimiz cuma günü Amerikan yönetiminin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlar, Ä°ran'Ä±n balistik füze programÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ± olan 25 ÅŸahsa ve ÅŸirkete karÅŸÄ± ekonomik engel konulmasÄ±nÄ± öngörüyor. YaptÄ±rÄ±mlar, Ä°ran'Ä±n 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±' birliklerine destek saÄŸlayanlarÄ± da içeriyor.

Ä°ran'Ä±n geçtiÄŸimiz günlerde gerçekleÅŸtirdiÄŸi balistik füze denemesi için ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn, "provokatif hareket" deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸ, yaptÄ±rÄ±mlarÄ± imzalayan BaÅŸkan Trump da Ä°ran'Ä±n "uslu durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyerek, yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± cuma günü Oval Ofis'te imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Theresa May, BatÄ± Åžeria yerleÅŸimlerini konuÅŸacak

Ä°kili görüÅŸmelerde ayrÄ±ca Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in, Ä°srail hükümetinin BatÄ± Åžeria'da yeni yerleÅŸimler kurma tasarÄ±sÄ±nÄ±n, bölgede barÄ±ÅŸ sürecine zarar verdiÄŸi konusunda Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'yu uyaracaÄŸÄ± öÄŸrenildi.