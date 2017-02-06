Ana Sayfa | DÃœNYA 06/02/2017 18:27

Rusya ABD'yi Ä°ran konusunda uyardÄ±

Sergey Ryabkov

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Ryabkov, ABD ve Ä°ran arasÄ±ndaki nÃ¼kleer anlaÅŸma iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulundu

Washington ile Tahran arasÄ±ndaki Temmuz 2015'ten bu yana devam eden ve Iran'Ä±n nükleer silahsÄ±zlanmasÄ±na karÅŸÄ±n, ABD'nin bazÄ± konulardaki yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Donald Trump yönetiminde yeniden gerilen iki ülke iliÅŸkilerine Rusya'dan uyarÄ± geldi. Rusya, Ä°ki ülke arasÄ±ndaki "nükleer" konusundaki anlaÅŸmanÄ±n yeniden gündeme getirilmesini "riskli" bulduÄŸunu ifade ederek ABD'yi uyardÄ±. 

Ä°ran Nükleer anlaÅŸmasÄ±yla BM Atom Enerjisi Kurumu'nun askeri üslere giriÅŸine izin verdi, ayrÄ±ca uranyum kullanÄ±mÄ±nÄ± da azalttÄ±. Oack ayÄ±nda ise Obama bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesi yayÄ±nlayarak Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya aynÄ± dönemde ise BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel izni ile silah teslimatlarÄ±nÄ±n mümkün olabileceÄŸini savunmuÅŸtu. ABD'nin ülkeye uyguladÄ±ÄŸÄ± silah ambargosu ise sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Netanyahu

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±ndan Londra'da sert aÃ§Ä±klamalar

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Londra'ya giden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu aÃ§Ä±klamalarda bulundu

netanyahu

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Londra'da Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi

bulunan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu Londra'da Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov

Donald Trump'Ä±n Ä°ran hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±na Rusya'dan yanÄ±t

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Ä°ran'Ä± 'bir numaralÄ± terÃ¶rist devlet' olarak niteleyen Donald Trump'a Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov yanÄ±t verdi